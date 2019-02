Valfré y como romperla en el mundo de la moda.

864 SHARES Share Tweet

Desde mi bonita ciudad llena de burros cebras, cheve artesanal, y la mejor comida del mundo donde las quesadillas si tienen queso, porque awebo que las quesadillas llevan queso,

de esta ciudad es la diseñadora Ilse Valfre

Para ser honestos, no estoy muy metido en el mundo de la moda, no soy de los que planea que ponerse, ni está al tanto de lo que hay que usar, técnicamente mi vida es levantarme tarde, agarra lo primero que esté limpio y más o menos desarrugado y ponérmelo para correr al trabajo, así que no soy para nada fashion

Ilse Valfre comenzó como guía del Montessori (si tus papás tenían dinero o eras fresa lo más probable es que fuiste a este colegio), para después meterse al mundo del FreeLance para incursionar poco a poco en el mundo de la moda

ella comenta que su estilo y su moda refleja completamente como es ella y cómo le gustaría tener un guardarropa,

Tiene su propia marca, la cual descubrió que gustaba mucho a la gente, apasionada de la moda, el diseño y la ilustración Ilse emprendió el sueño americano, ya que actualmente tiene su empresa en LA, donde no solo vende su ropa si no que también accesorios pines y demás con la línea de diseño valfre



valfre destaca por tener diseños pro feministas y un estilo muy característico de dibujo en cuanto a sus personajes femeninos, donde podemos ver siempre una caricatura femenina con diferentes estilos, cuenta la artista que es la ropa o el estilo que le gustaría tener,

dentro de su página web podemos ver que no solo tiene su tienda de ropa, maneja un blog llamando valfreland aunque parezca un poco narcisista creo yo que dio en el blanco, suena bastante pegajoso e interesante, después de todo estamos hablando de su mundo y perspectiva de la moda, donde podemos leer consejos y tendencias de la moda







me propuse vagar por el sitio y siendo yo un total personaje ajeno a estos temas me tome la sorpresa de que puede resultar interesante, tal vez jamás siga un consejo de como combinar mis calcetines con mi cabello, pero tiene entre muchas cosas recetas de cocina y recomendaciones musicales asi que al menos para mi es un buen gancho para regresar a su página

pero al principio no era tan sencillo, En 2011 empezó a vender sus productos en un sitio de moda en EE.UU. llamado Big Cartel. Pero como los envíos desde México no eran confiables, tuvo que llevar ella misma los productos de Tijuana a San Diego, desde donde los enviaba por correo.

La emprendedora cree que el salto lo dieron después de lanzar una funda de teléfono de silicona 3D, que les permitió entrar en Asia.

Valfre es una chica que a podido llegar al trending topic en cuanto a ambiente artístico, siendo muy reconocida, podemos decir que desde que comenzo su trabajo estuvo vinculado de alguna manera con las corrientes artísticas desde que era diseñadora ilustradora hasta que comenzó con la ropa y la moda además de accesorios y demás, es una influencer muy fuerte en todas sus redes sociales