‘Tolkien’, Para hombres, medianos, enanos, elfos y magos que ansíen celebrar al genio.

Lo mejor: que se hable del escritor, como sea.

A J.R.R. Tolkien no se le ocurrieron El Señor de los Anillos y El hobbit tras una divertida anécdota de juventud. No ideó a su valiente comunidad de personajes al formar un secreto club de té junto a tres amigos íntimos, no diseñó a los Nazgûl al escuchar al temible enemigo durante la Gran Guerra y no vislumbró al Balrog entre explosiones, fuego cruzado y trincheras… pero, de algún modo, también ocurrió así.

El director finlandés Dome Karukoski (Tom of Finland) hace suya la tesis del Tolkien fílmico, utilizando los puntos de encuentro populares de las creaciones del genio británico para adornar el relato sobre un escritor, filólogo y lingüista empeñado en demostrar que debe prestarse verdadera atención al qué para dotar de importancia legítima al cómo. Sin necesidad de excesos, pero no dejando de resultar interesante, sus protagonistas, Nicholas Hoult y Lily Collins, encarnan a la pareja de anfitriones en un homenaje que sabe mantenerse en todo momento a la distancia necesaria como para evitar cometer graves errores, cautela que, por otra parte, termina impidiendo que Tolkien vuele más allá de la corrección, convirtiéndose en otro biopic disfrutable sobre un tipo irrepetible.

Lo peor: le falta la fuerza necesaria para volverse realmente imprescindible.