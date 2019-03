Tarantino regresa con la 9na

430 SHARES Share Tweet

Once Upon A Time In Hollywood o Erase Una Vez En Hollywood para los que no hablan ingles, es la novena entrega de Tarantino ya que como a dicho se retirara en la décima entrega, así que estamos en la penúltima película de este polémico director

Este teaser fue liberado ayer por el estudio SONY PICTURE, quien ganaría la negociación contra la WARNER, podemos ver que esta película esta conformada por un elenco bastante dinámico, singular y bien armado, en la primera aparición podemos identificar rápidamente a Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, esta ultima interpretando a Sharon Tate esposa de Roman Polanski, quien fue asesinada por la familia Manson.

No sabemos que rumbo tomara esta película, pero tal parece que será lo mas parecida a lo que fue PULP FICTION en cuanto a forma y fondo, así que por las fechas en la que se lleva a cabo y lo mucho que le gusta entrelazar historias y meter referencia, podríamos ver algo ahí escondido, ya que no se a mencionado nada sobre si saldrá o no su querido amigo Samuel L. Jackson, a lo mejor nos sorprenden en algún momento de la película como paso con KILL BILL 2.

En este primer adelanto, conocemos a Rick Dalton, una ex estrella de una serie del Oeste interpretada por DiCaprio; y a su doble de acción, Cliff Booth, (Brad Pitt). Ambos buscan triunfar en Hollywood cuando ocurre el asesinato de Sharon Tate (Margot Robbie).

Un pequeño spoiler que creo que todos sabemos que va pasar es que Margot Robbie bueno más bien el personaje Sharon Tate va a morir y es algo que tiene que pasar, así que este es un spoiler que si no conocías la historia de Roman Polanski y su esposa te a cabo de arruinar.

Como sabemos hablar de Tarantino siempre es hablar de polémicas y estamos seguros que en esta cinta podremos ver mucho de esto, seguramente nos contara la historia de manera intercalada como estamos acostumbrados o pos capítulos y claro no podría faltar referencias a los wésterns, ya que parece que dentro de esta película los actores interpretan un wéstern clásico de Tarantino.

Otros artistas mencionados son viejos amigos de Quetin como: Al Pacino, Tim Roth, Luke Perry, Kurt Russell, Michael Madsen, Dakota Fanning, Nicholas Hammond y Damon Herriman, y claro si ya miraste el teaser seguramente reconociste a Bruce Lee.

El teaser cuenta con el tema Bring A Little Lovin de Los Bravos. Una canción que tuvo gran repercusión tras su lanzamiento en 1968 en la lista de singles en Estados Unidos y que fue escrita por George Young -el hermano mayor de Angus y Malcolm de AC/DC- y Harry Vanda, de The Easybeats.

Te dejamos el teaser y la canción para que tu mismo saques teorías conspirativas o si eres bien fan de Quetin encuentres alguna referencia que nosotros no o detalles ocultos, solo nos queda esperar y sabemos que ser una gran película que a más de muchos nos sacara una lagrima de emoción solo nos queda esperar.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=Scf8nIJCvs4

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=sAx5d0sg9ro&list=RDsAx5d0sg9ro&index=1