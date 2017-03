A SHIA LABEOUF LE 🖕🏻 DONALD TRUMP.

334 SHARES Share Tweet











Like

EL tiempo estimado de lectura de este artículo es 1 Minuto(s)

INICIA UN ‘LIVESTREAM’ DE 4 AÑOS PARA PROTESTAR CONTRA TRUMP

Shia LeBouf es uno de los personajes más particulares para hacerse notar en el mundo, recuerdo cuando se grabó a sí mismo viendo sus películas o la vez que llegó a Cannes con una bolsa de papel en la cabeza. Ahora ha decidido crear un proyecto de protesta contra Donald Trump ¿El objetivo? Comunicar el rechazo que siente una gran parte de la comunidad estadounidense contra el nuevo presidente.

Para la realización del proyecto titulado “He will not divide us”. Montó una cámara en el Museum of Moving Image de Nueva York y transmitirá todas las imágenes en vivo durante cuatro años a través de la página www.hewillnotdivide.us, una plataforma abierta a cualquiera que quiera dejar un mensaje.

El sitio ya ha visto a Jaden Smith pasar por ahí ¿A quién más podremos ver?

Comentarios

comentarios