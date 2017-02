¿Estás listo para la Semana del Arte 2017 en la CDMX?

192 SHARES Share Tweet

En el 2007 esto no pasaba. Podemos culpar al nacimiento ambicioso de Zona Maco y su posicionamiento como una de las ferias de arte más importantes de todo el continente americano del nacimiento de proyectos paralelos independientes. Sin duda, que esperemos que sea febrero para estar todos mirando o que pasa en el mundo del arte en la Ciudad de México, fomenta que sigan surgiendo más iniciativas, así creando un movimiento.

Tres ferias ocurren esta semana: Zona Maco, Material Art Fair y Salón ACME.

Zona Maco

Con 14 ediciones, se consolida como la feria más importante de Latinoamérica. Estará divida en 4 secciones: galerías con trayectoria, nuevas propuestas, arte modernos y arte mexicano. Se presentarán 1500 artistas de más de 120 galerías de diferentes países. Sin duda, punta de lanza en esta semana.

Del 8 – 12 de febrero

en el Centro CitiBanamex, Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo

zsonamaco.com

Salon ACME – Bodega ACME

Teniendo a Guanajuato como estado invitado de este año, presenta una nueva modalidad este año como la Bodega ACME, una compilación de obras de artistas que también han estado en ediciones pasadas. Además, este año también habrá un espacio especial para editoriales de arte.

del 9 – 12 de febrero

en General Prim 30 col. Juárez

salonacme.org

Material Art Fair

Ya van 4 ediciones de Material Art Fair y en esta participarán 53 galerías de 17 diferentes países. Por primera vez se presentará Emanuel Layr de Australia con LABOR, una de las galerías de más trayectoria a nivel regional con base en nuestro país. El objetivo de esta feria va más enfocado a promover el arte nacional.

del 9 – 12 de febrero

Expo Reforma Calle Morelos 67, col. Juárez.

material-fair.com

Además de eventos satélite parte de estas iniciativas, así como independientes:

Martes 7 de febrero:

Antiguo Colegio de San Ildefonso:

“Tres Siglos de Grabado” de la Galería Nacional de Arte de Washington

Desde el 7 de febrero al 30 de abril

Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México

sanildefonso.org.mx/

Museo Anahuacalli

“Elemental” de Bosco Sodi, exposición curada por Dakin Hart

Horario: 12 hrs

Museo 150, San Pablo Tepetlapa

museoanahuacalli.org.mx

House of Gaga

“Antek Walczak”

Horario: 18 – 22 hrs

Dirección: Ámsterdam 123, Condesa

houseofgaga.com

Marso

“Sólo hay sombra debajo de esta piedra roja negra” de Arturo Hernández Alcázar

Horario: 18 – 21 hrs

Berlín 37, Juárez

marso.com.mx

Galería de Arte Mexicano GAM

“From Within” de Gloria Cortina

Horario: 18 – 22 hrs

Gob. Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec

galeriadeartemexicano. com

Patricia Conde Galería

“Dorothée Smith”

Horario: 19 hrs

Gral. Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec

patriciacondegaleria.com

Arróniz Arte Contemporáneo

“Painting After” de Omar Rodriguez-Graham

“Uni-versos” de María Ignacia Edwards

Horario: 19 hrs

Plaza Río de Janeiro, Calle de Durango 53, Roma Norte

arroniz‐arte.com

Galería Enrique Guerrero

“Richard Stipl”

Horario: 19 – 22 hrs

General Juan Cano 103, San Miguel Chapultepec

galeriaenriqueguerrero. com

Galería Luis Adelantado

“La desnudez de la visibilidad” de Darío Villalba

Horario: 19 hrs

Dirección: Laguna de Términos 260, Anáhuac

Teléfono: 5545 6645

Sitio web: luisadelantado.com

Le Laboratoire

“Nuevas Apariencias” de Roberto Turnbull

Horario: 19 – 22 hrs

Vicente Suárez 69, Int.2, Condesa

lelaboratoire.com.mx

Proyectos Monclova

“Tercerunquinto”

Group show con Sam Moyer, Martin Soto Climent, Gabriel de la Mora, Anna Virnich y Andreas Slominski

Horario: 10 – 18 hrs

Dirección: Colima 55, Roma Norte

proyectosmonclova.com



OMR

“[The Queen falls.” Curado por Anissa Touati y Marc-Olivier Wahler. Exposición de: Jose Dávila, Alicja Kwade, Jorge Macchi, Jorge Méndez Blake, Gabriel Rico, Ugo Rondinone, Tatiana Trouvé, Oscar Tuazon y James Turrell.

Horario: 10 – 19 hrs

Córdoba 100, Roma

Arredondo\Arozarena

“Imagen Pública” de Israel Martínez

“Proyecto Vitrina” de Daniel Monroy y Rolando López

Horario: 10 – 18 hrs

Praga 27, Juárez

arredondoarozarena.com

Proyecto Paralelo

“Cualquier título” de Ignasi Aballí

Horario: 11 – 17 hrs

Alfonso Reyes 58 Col. Condesa

proyectoparalelo.mx

Parque Galería

“Miasma” de Yoshua Okón

Horario: 10 – 18 hrs

Puebla 170, Col. Roma Norte

parquegaleria.com

Galería Óscar Román

“Paralelas Contemporáneas X”

Horario: 19:30 – 22 hrs

Dirección: Julio Verne 14, Polanco

galeriaoscarroman.mx

Licenciado

“Paraíso, línea negra” de Tomás Ochoa

Horario: 19 hrs

Tabasco 216, Col. Roma

licenciado.gallery

Nora Sotres Galería

“El polvo que se levanta crea telones” por Fabiola Torres Alzaga

Horario: 18 hrs

Mérida 16, Roma

norasotres.com

Karen Huber

“Cueva-Semilla-Sol” por Rafael Uriegas

Horario: 19 hrs

Bucareli 120 Planta Alta, Juárez

karen-huber.com

Galería Machete

“Todo el mundo se come” de Maíra Senise

Horario: 18 – 23 hrs

Dirección: Córdoba 25, Roma Norte

macheteart.com



ArtSpaceMexico

“¿Qué quieres ser de grande?” de Juan Bollas

Horario: 19 hrs

Campeche 281, Condesa

artspacemexico.com

Aldo Chaparro Studio

“BPOFP> Timeline & Hashtags” por Miltos Manetas & Nora Renaud

“Work in progress” por Aldo Chaparro

“Everything not saved will be lost” por FIFI projects

Horario: 20 hrs

Dirección: Cozumel 81, Roma

Eventos del miércoles 8 de febrero

Opening Zona Maco

Horario: 16 hrs

Dirección: Centro Citibanamex, Av. del Conscripto 311

Galería The Feathered

“Artificio por The Feathered”, curada por ICSI.

Horario: 18 hrs

Dirección: Emilio Castelar 8, Polanco

Sitio web: thefeathered.com

Eventos del jueves 9 de febrero

Galería Hilario Galguera

“Pagará a la vista del portador” de Mauricio Limón

Horario: 12 hrs

Dirección: Francisco Pimentel 3, San Rafael

Teléfono: 5546 6703

Sitio web: galeriahilariogalguera.com

¿Sabes de otro evento? Compártelo con nosotros para darle difusión 😉

