Se acerca la fecha de que pise tierras tapatías Florence and The Machine!!!!!

Florence and The Machine regresa después de estar 7 años de ausencia , regresa este 16 de Junio al Auditorio Telmex en la ciudad de Guadalajara, los fans ya estaran afinando gargantas para poder corear los éxitos de la cantante.

El conjunto liderado por Florence Welch es uno de los conjuntos más atractivos del último tiempo, con un sonido que se mueve por el rock con tintes folk y soul, a veces incluso enfocándose en obras orquestales, siempre con una letra sobre amores y desamores.

Florence Welch es la asombrosa voz de la banda Florence and the Machine. Su talento como compositora y cantante ha sido reconocido con nominaciones a múltiples premios. Su música ha sido incluida en varias películas taquilleras y programas de televisión, incluyendo: Covert Affairs, Pretty Little Liars y Gossip Girl. Puede que recuerde la canción “Dog Days Are Over” del trailer de la película Eat, Pray, Love (Come, reza, ama).

Pero la emoción no termina ahí, ya que Florence no llega sola. Como acto telonero, tendremos la oportunidad de ver en vivo a Beth Ditto, vocalista de Gossip. Gracias a su impactante voz y carisma, la estadounidense se ha convertido en una de las cantantes más icónicas del indie rock actual. Ahora podremos verla en combo con Florence + The Machine en un show que promete ser espectacular.