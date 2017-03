¿Recuerdas qué hacías antes del internet?

286 SHARES Share Tweet











Like

EL tiempo estimado de lectura de este artículo es 5 Minuto(s)

Se rumora por ahí que antes del internet hacíamos cosas grandiosas. Me cuesta MUCHO recordar mis actividades previas al internet. Y es que si tu me preguntas “Oye Liza, ¿Qué hacías antes de que pudiéramos conectarnos todos por medio de redes sociales?”, te voy a contestar: “Mi vida se divide en ‘A.d.I’ ‘D.d.I’ “.

La gente anda diciendo que eramos más productivos, que no había tanto nini, que eramos más “sociables”.

La verdad es que si me pongo a pensar puedo enumerar fácil 5 cosas que hacía antes de que llegara lo mejor que le ha pasado a mi vida (pues es que de esto como mis estimados) puedo decir las siguientes:

1. Gastaba numerosas CANTIDADES en mensajes de texto y, de manera ociosa, enviaba textos a números desconocidos e inventaba historias mega choreras para tener algo que hacer.

Si, lo acepto… me choreaba a la gente por mensajes y era mi wannabe whatsapp con seres desconocidos, algo asi como un chat de yahoo en el 2002. Mientras me contestaban, jugaba a la vivorita y compraba tonos monofónicos para que mi celular estuviera al último grito de la moda.

No te hagas, de seguro también lo hacías.

Ahora mi tarjeta de crédito agradece la llegada del internet, chats, apps y whatsapp.

2. Dicen que antes podíamos enterarnos de las fiestas del fin, arreglar citas o acordarnos del cumpleaños de un amigo.

Pues si, en la escuela y en la oficina habían estos calendarios con los eventos importantes o una semana antes te entregaban una invitación para que asistieras a una fiesta de cumpleaños, la verdad es que la gente se quebraba mucho la cabeza para ir a comprar los dulces, compraban como 10 paquetes de pilas y rollos fotográficos.

De seguro eras de esos que iban a comprar el regalo de cumpleaños más novedoso para que luego te siguieran invitando a los cumpleaños.

3. Leías el periódico impreso.

Ese papel que usas para entrenar a tu perro, hacer papel maché o envolver objetos frágiles, era ese acompañante del baño, salas de espera o domingos en la mañana.

Si eras alguien súper sociable, esperabas al domingo para ver si salías en las fotos o si no, esperabas el ‘periodiquito‘ infantil para leer las tiras cómicas.

4. Eras Dj Improvisado

Cuando quería tener lo último de moda en música, me sentaba en el estéreo (ese de bocinas enormes y diferentes consolas para cd, radio y grabadora), le ponía en diferentes estaciones y grababa las canciones que más me gustaban. Cabe mencionar que estas canciones ni estaban bien grabadas por que se escuchaba la voz del locutor presentando y con las palabras medio mochas por que me molestaba que al empezar la canción no se callaran.

La verdad es que también era de las que organizaba bromas por teléfono con los locutores para desearles feliz cumpleaños a mis amigos.

5. Podías entablar conversaciones y te disputabas la verdad sin ver wikipedia.

Ahora no es tan fácil chorearte a la gente y fingir (con una buena seguridad en la voz) que lo que dices es la verdad absoluta.

Y ya sin tirar tanto rollo:

-Era más difícil mirar porno-Veías películas en VHS

-Jugabas al Nintendo

-Leías libros y hacías la tarea con monografías

-Tenías una vida privada

-Hacías más ejercicio

Así que a la próxima que te pregunten sobre este tema, ya sabes que contestar.

Espero que el texto dentro de este post no sea utilizado en mi contra en futuras conversaciones por facebook y me gustaría saber que hacían ustedes antes de la llegada del internet/redes sociales.

Comentarios

comentarios