Nintendo Switch ya tiene listo su ad para el #SuperBowl2017

4 SHARES Share Tweet

Los frikis de Nintendo compartieron en su canal de YouTube el anuncio con el que promocionarán en el Super Bowl de este domingo su próxima consola, la Nintendo Switch.

El comercial de 30 segundos se centra en presentar las posibilidades portátiles del equipo y en el lucimiento de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, título de lanzamiento que la compañía espera sea el primer gran impulsor de ventas del dispositivo híbrido.

El mismo día, Nintendo también subió a YouTube la versión extendida del material promocional, que presenta también otros títulos que llegarán a la consola como “Arms”, “Mario Kart 8 Deluxe”, “Splatoon 2” y “1,2 Switch”.

La versión larga del video suma 719 mil visualizaciones, mientras que el video corto que aparecerá en la transmisión televisiva del Super Bowl suma 466 mil reproducciones en YouTube.

Nintendo Switch saldrá al mercado el 3 de marzo y tendrá un precio de 300 dólares en Norteamérica. Nintendo espera dejar las pobres ventas de Wii-U que únicamente ha vendido 13,6 millones de unidades, bastante lejos de las cifras de la competencia, como PlayStation 4, que alcanzó 53,4 millones de unidades.

Comentarios

comentarios