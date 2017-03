Crónica de la infidelidad femenina

239 SHARES Share Tweet











Mucho se habla sobre los hombres que son infieles, las razones por las que lo hacen y cuánto pueden arruinar las relaciones… pero, ¿qué hay sobre las mujeres infieles y sus razones? Si son más complejas o no, queda sobre la mesa.

Sea cual sea la razón de fondo para una infidelidad, podríamos englobarlas como no tener suficiente, sea en un momento determinado, o de forma sistemática. Si se trata de un momento en particular es común tener una noche loca (o día, o tarde… no importa), pero si la sensación de que algo no es suficiente va más allá de un momento en especial, puede dar paso a relaciones infieles.

En realidad aquí se expone un poco más el segundo caso, donde se presentan situaciones donde existe una relación emocional y/o sexual adicional a la “oficial”, llámese noviazgo o matrimonio.

Antes que nada está llegar a la relación oficial, misma que se genera porque con alguna frecuencia la mujer quiere asegurar la relación y el compromiso en el afán de sentirse segura. El problema es que muchas veces las mujeres quieren lo que representa la relación (seguridad, compañía, cuidados, pertenencia…), pero eso no significa que necesariamente esa relación sea con la persona ideal, y ahí está el primer foco rojo de los problemas.

¿Por qué foco rojo? Pues porque las personas en general tendemos a tener interés durante periodos en que no se ha establecido como una base común el bienestar, pero una vez llegado ese común denominador de bienestar o tranquilidad, ¡queremos más!

¿Y qué queremos? Emoción, nuevos retos, el nerviosismo del enamoramiento, el sentimiento de aventura, ponernos a prueba para ver cómo están nuestras capacidades de gustarle a otras personas, vivir escenas como de película, y mucha intensidad… Básicamente queremos que la vida nos sepa a vida, a emoción… y se puede que sean emociones fuertes, ¡mejor!

Algunas mujeres optan por vivir estas emociones fuertes con sus parejas a través del romanticismo y complicidad sexual para mantener la llama encendida. Otras mujeres optan por pasarlo discutiendo y teniendo dificultades con su pareja, la emoción de fuego en la sangre en la misma, aunque menos divertida. Y claro, hay quienes no encuentran en su pareja a su cómplice de emociones ni a alguien con quien discutir, o simplemente no se conectan en algún otro punto… y claro, si no está eso en casa, lo buscas en otro lado.

Sería justo decir que una mujer requiere de cuidado, en toda la extensión de la palabra. Requiere de atención sobre las cosas que le interesan, sensibilidad para ser entendida, pasión para hacerla sentir viva, delicadeza cuando se necesita, y especialmente que su pareja esté consciente de que es un ser sensible que sin falta necesita impulsos, cariño, presencia, contención y saber que es deseada por el solo hecho de ser ella.

¿Por qué con frecuencia (aunque suene a cliché pornográfico) hay mujeres liándose sexualmente casualmente con otras personas si tienen parejas exitosísimas y que son muy buenos partidos? Pues porque estas parejas que suenan muy bien están demasiado ocupadas para notar su nuevo look, sus emociones, no se enteran de cómo van sus proyectos, o su trabajo… o de cómo se siente. Eso también aplica a parejas demasiado absortas por el trabajo, sus amistades y vida social, el gimnasio, su maestría o diplomado…, viajes, vicios o cualquier otra cosa. El hecho es el mismo: La mujer no parece ser una de sus prioridades.

Con esto no se trata de plantear que la mujer está sentada solo esperando a tener un momento de atención de su pareja, ella también puede estar llena de actividades e intereses propios. Lo ideal sería que ambas partes en una relación tengan tiempo para sus propias actividades, pero también el mismo interés y disposición para el cuidado del vínculo en todos sus ámbitos.

De otra manera… ¿para qué tener una relación si no te interesa realmente tenerla, o si te niegas a invertirle tiempo y energía?

En este punto no se trata de responsabilizar a las parejas de mujeres infieles o en posibilidad de serlo por ello, sino de establecer dos situaciones:

– Una mujer idealmente debería ser emocional y personalmente autosuficiente, al grado de no entrar en relaciones para cubrir una necesidad producto de carencia, sino para compartir los diversos beneficios y responsabilidades de estar en un vínculo de pareja.

– Las parejas de estas mujeres (sean hombres u otras mujeres) deberían idealmente tener presente que estar en una relación significa dedicar tiempo, atención y entusiasmo a la misma para el beneficio y disfrute de ambas partes. Aunque suene repetitivo.

Recordemos que la infidelidad (aunque existen muchas opiniones) puede ser emocional, sexual, o ambas. Algunas personas piensan que una u otra forma es más grave, pero la realidad es que eso depende de las creencias de cada persona.

Poniéndolo objetivamente, el hecho de que una persona se interese más por cualquier tipo de vínculo que correspondería a una relación con otra persona, más allá de estar bien o mal, es un indicador de que algo ha salido de balance.

Muchas veces para las mujeres que están en la posibilidad de ser infieles todo comienza con una sensación de que su vida no es emocionante, y que sus relaciones son demasiado estables o aburridas, e incluso pasar tiempo en pareja (en lo práctico o lo íntimo) tiene más tintes de obligación que de entusiasmo. Por esto mismo, hacer cualquier otra cosa suena como una idea mucho más interesante. En momento, la pareja incluso comienza a lucir como un ancla en la vida de la mujer en cuestión, algo que no le permite avanzar o que no le provee vitalidad alguna, pero significa seguridad.

Algo pasa en la mente de las mujeres empoderadas, ya sea que ellas mismas se empoderen o de aquellas que son empoderadas por algo / alguien más. En el primer caso, estas mujeres pueden empezar a ver sus opciones como personas que al no estar satisfechas con su realidad pueden hacer algo para mejorar la situación o cambiarla. En el segundo caso, al tratarse de empoderamiento externo fácilmente se dejan envolver por la sensación de bienestar o emoción que eso provoca, y así llega la confusión.

Recordemos que la confusión es mucho pensamiento y poca acción. En esta etapa, la mujer está confundida sobre si debería ceder ante lo novedoso, y caer en la posibilidad de perder toda su seguridad y estabilidad; o mejor dejarlo pasar y hacer como si nada hubiera surgido.

Como pasa en muchos escenarios, las personas pensamos que podemos controlar nuestros impulsos, dejándonos caer en las tentaciones con la opción de detenernos cuando nosotros lo decidamos. ¿Y cuántas personas lo logramos en verdad? Especialmente si algo nos gusta, queremos repetirlo una y otra vez. Naturaleza humana.

Para este momento, probablemente la mujer infiel ya ha generado algún vínculo emocional y encuentra en su nueva pareja a un cómplice a través de quien puede experimentar la libertad, la posibilidad de romper límites que nunca antes imaginó, y de ser una nueva versión, más atrevida de sí misma.

Con esto llega una nueva interrogante: ¿Si ahora soy una nueva yo, realmente necesito esta relación que me está deteniendo de ser todo lo que puedo ser?

Así llega una nueva etapa de más confusión, y decisiones por tomar… No se puede estar por siempre en dos relaciones. ¡Hora de decidir! ¿Emoción o estabilidad? ¿”Mi nueva versión, o mi versión de toda la vida”? Las decisiones se toman en minutos, pero el miedo al cambio es lo que nos detiene de decidir.

¿Y qué pasa con una mujer asustada? Bueno, en realidad casi cualquier persona o ser que tiene miedo puede generar auténticos desastres, muchas peleas, muchas palabras hirientes, lanza culpas, y demás. Entonces en esta etapa, con alguna frecuencia incluso las relaciones extraoficiales se ven afectadas porque las mujeres que están decidiendo qué hacer con sus vidas se llegan a poner irritables, tener muy mal humor y en general tener una actitud muy diferente a esa de la atractiva mujer con ganas de probar todo. Y se comienza a arruinar esta relación… también.

Lo que sigue a este momento en que todo está más bien mal, la mujer en cuestión puede comenzar a hacer intentos desesperados desde el miedo por recuperar la estabilidad en su relación original y/o la adicional. No siempre sale bien, y en muchas ocasiones es momento de confrontar la soledad, aunque sea por algunos meses o semanas.

Ya concluyendo, una experiencia de infidelidad femenina es especialmente reveladora para ella, porque:

– La acerca a conocer cosas que no conocía de sí misma, incluyendo sus límites y miedos

– Le permite (aunque no de forma fácil) saber lo que quiere y lo que no quiere en la vida

– La pone en contexto y en perspectiva sobre muchas de sus creencias

Por supuesto que este artículo no es una invitación a la infidelidad. En realidad su objetivo es más el de exponer algunas cosas que pueden suceder, y cualquier mujer que tenga inquietudes o ya esté metida en el lío puede encontrar un poco de empatía y acompañamiento sobre el proceso.

Cada vez son más la mujeres inconformes con sus relaciones, quienes de una u otra manera inducen las separaciones. Y en casos donde ha habido infidelidades por cualquiera de todas las posibles razones, éstas pasan desapercibidas.

Para las parejas, hombres y mujeres que estén con una mujer, la invitación es a no darlas por hecho, y a ser sus parejas en toda la extensión de la palabra.

Por desgracia, en general hay una percepción de que las mujeres estamos locas porque necesitamos atención, o porque perdemos los estribos en según qué momentos, o porque de (aparentemente) nada lloramos…

En realidad, no es tan difícil comprender algo cuando uno se da el tiempo de observarlo, y cuando tiene el interés de hacerlo.

