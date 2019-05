Motorama en su gira por Guadalajara en el C3 Stage!!!!

859 SHARES Share Tweet

La banda rusa formada en 2005 regresa a Guadalajara este 25 de mayo en el C3 Stage , Av. Vallarta 1488.

ACK Promote presenta la gira 2017 de Motorama en nuestro país, donde visitarán las ciudades de Puebla, Querétaro y Guadalajara. Motorama es considerado como uno de los grupos más representativos de la música independiente en Rusia. Su trabajo presenta influencias melódicas del indie rock y el post-punk, con fuerza en las guitarras y una trabajo lírico excepcional. Tienen con ellos 4 discos en estudio, el más reciente es Many Nights (2018).

Otra de las razones para asistir a alguno de los 6 shows, es la oportunidad de escuchar en vivo “Many Nights”, su quinto disco de estudio del cual se desprenden temas como “This Night” y “Second Part”, “Kissing The Ground”, “Homewards”, por sugerir cuatro de las diez joyas que le conforman.

Este año de nueva cuenta, la banda rusa no podía dejar pasar omiso el hecho de tocar en México y experimentar la efusividad con que siempre les recibe sus fans asiduos, dispuestos a fundirse en conocidas atmosferas que les produce escuchar “Alps”, “EmptyBed”, “Wind in her hair”, “Rose in the base”, “tell me” por hacer mención de algunas de las canciones que seguro tocarán en la gira que en próximos días concretarán en este país.

Es así que Vladislav Parshin, su vocalista y los demás integrantes del grupo, se irán una vez más con un muy buen sabor de boca de su público mexicano y del que otra vez experimentarán en otras partes del mundo como Japón, China, Taiwan, Hong Kong, Filipinas y Tailandia, lugares donde continuarán su gira y tocarán a partir del 5 de junio.