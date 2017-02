Un momento… ¿Me convertí en mi mamá?

36 SHARES Share Tweet

Llegué esta mediana conclusión cuando me di cuenta que mi novio abrazaba al perro (que estaba sucio) y en seguida pretendía meterse a mi cama o peor aún, comer sin lavarse las manos.

Durante niña luche contra las difíciles reglas de mi mamá, que si me lave las manos llegando de la calle, que no me sentara en la cama viniendo del metro, que no pusiera el plato del perro en la estufa… cientos y cientos de prevenciones higiénicas que claro, eran absurdas e innecesarias para mi, hasta que por fin, me fui a vivir sola.

¡Yes! ¡No más reglas absurdas! pero me topé con el monstruo más grande, yo misma en forma de todas las necesidades higiénicas a las que estaba acostumbrada y que de alguna forma habian formado hábitos y modos de discriminar lo sucio y lo limpio.

Es todo un pedo mantener un departamento limpio, bonito y oliendo rico.

Una tarde tuve un tic higiénico, mi novio alimentaba al perro en la parrilla de la estufa (si, dónde me hago los sándwiches en la mañana), le dejé ver en mis floridos comentarios lo desagradable que me parecía y justo ahí sentí que tuve algo así como un deja vú, me dije en voz alta y llevándome las manos a los ojos

-¡No me quiero convertir en mi mamá!

O al menos no la versión paranoica de la limpieza con temple casi militar.

Me sigue dando ese tic higiénico, pero cada vez que me pasa tengo el mantra perfecto

-¡No te conviertas en tu mamá!

Está cabrón darse cuenta que lo que tanto te chocaba ahora te checa (jaja si como dicen las tías), creo que esto tiene que ver con lo que dicen “mientras más creces más te enojas” y si, las responsabilidades y el estrés laboral cobran factura.

Mientras tanto sé que debo relajarme un chingo, disfrutar de mi desorden y respirar, no quiero empezar a escribir en mayúsculas luego ¿Les ha pasado algo así?

