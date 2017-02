0 SHARES Share Tweet

Uno no puede escribir tan seguido no por falta de ganas, sino porque tiene trabajo y mil cosas que hacer como trámites burocráticos, clases, tareas, etc. En realidad no había encontrado tiempo para escribir hasta que me di cuenta que escribir sirve para poner en orden mi cabeza y para que mínimo después lea esto y me de risa. Así que en resumen: me mudé a París y ahora vivo la horrible rutina francesa conocida como: metro-boulot-dodo que se traduce en español : metro-trabajo-sueño.

Que básicamente es la maldición godín; lo mismo que en el DF, tomar el metro para ir a trabajar, estar en una oficina todo el día para después regresar a casa y dormir. Triste pero cierto, ya lo mencionaba en mi post anterior.

Y ya escucho la voz de mi madre diciéndome: – ¿pero quién te manda? Pues yo, yo decidí venir a vivir la vida loca a París, solo que el trabajo de oficina me quita la vida. A lo que mi mamá contestaría – pero querías irte a vivir allá ¿no? Ahora te aguantas… pero bueno este post no es para quejarse sino para relajarse y terminar el día disfrutando de las luces que alumbran cada hora la Torre Eiffel.

Entonces, deshagámonos de la rutina que nos consume el alma poco a poco, aquí 3 cosas que he comenzado a hacer y al parecer me están ayudando así que tal vez a ti también te puedan funcionar:

Usa notas que te recuerden cosas que quieres hacer y que tienes pendientes, por ejemplo la visita a algún museo, sé que puede sonar un poco tonto pero tenemos la cabeza llena con tantas cosas de trabajo que a veces se nos olvida hacer las cosas que nos hacen felices. No uses tu despertador, confía en tu reloj biológico, es mucho más agradable despertarse sin el ruido de una alarma, puede que se te haga tarde algunos días pero ahí es cuando puedes improvisar y dejar a un lado la rutina mañanera. Probar cosas nuevas, trillado pero efectivo, por ejemplo cambiar la ruta de regreso a casa, probar nuevos cafés o restaurantes, escuchar las playlists de tus amigos, escribir a alguna persona diferente en tu agenda o lista de amigos en Facebook, siempre te enterarás de algo nuevo y podrás recuperar viejas amistades.