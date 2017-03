Los humildes orígenes de Electronic Arts

286 SHARES Share Tweet











Asi como en la web hay potencias como Google, Facebook y Amazon, la industria de los videojuegos también tiene sus jugadores poderosos. Y uno de los mayores y mas exitosos, si no es que el mas grande, es la compañía llamada Electronic Arts. Creadora de franquicias legendarias como The Sims™, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed™, Battlefield™, y Mass Effect™ es una institución como pocas en la historia de los videojuegos. Con ingresos de mas de 4 mil millones de dólares el año pasado sin duda es referencia ineludible al hablar de videojuegos, casi en todas sus modalidades, ya sea consolas, PCs o dispositivos móviles.

Pero un aspecto que suele pasarse por alto en medio de tanto éxito, cifras astronómicas y juegos ultra populares es que Electronic Arts es también una de las primeras empresas que colonizaron el mercado de los videojuegos hace mucho, mucho tiempo. Además de todas las virtudes que tiene, nadie puede hablar de longevidad tanto como EA. Fue en 1982 cuando esta compañía, ahora monumental y legendaria, vió la luz. Y como suele pasar en estos casos, los principios fueron muy pequeños y humildes.

Regresemos a 1982. Hace 30 años Internet era un sueño en novelas de ciencia ficción, pero las computadoras personales ya eran una realidad y estaban reemplazando a la primera generación de consolas caseras como el Atari 2600 y el Intellivision. Las máquinas que dominaban el mercado eran la Apple II y la legendaria Commodore 64. Los discos de 5.25 eran la manera mas común de almacenar datos. Como verán estamos hablando de la prehistoria de la era digital. Pues en ese mundo, el 28 de mayo, Trip Hawkins, el director de Marketing de Producto de Apple, fundó su propia compañía que originalmente se llamaría Amazin’ Software. En octubre de 1982 hubo una reunión de todos los empleados donde tras algunas deliberaciones se decidió unánimemente en el nombre Electronic Arts. El resto es historia.

Desde el inicio Electronic Arts fue una compañía fuera de serie. Una de sus principales cualidades era tratar a los desarrolladores de juegos como estrellas de rock. Se les daba crédito en los juegos, sus fotos aparecían en la publicidad y no era raro que hubiera frecuentes entrevistas en revistas especializadas. El empaque de los juegos también era especial, ya que parecían mas albumes de música que videojuegos. El hecho de que la compañía repartiera generosamente con los desarrolladores las ganancias del negocio pronto hizo que los mejores diseñadores de juegos llegaran en tropel a sus puertas.

Y eso era lo que mas distinguía a Electronic Arts, la calidad de sus juegos.

Es difícil ponerlo en la perspectiva correcta hoy en dia, ya que mucho del énfasis en un videojuego recae en las gráficas y el nivel de avance actual hace que cualquier cosa de hace 30 años se vea primitiva, pero los juegos de Electronic Arts pusieron un nuevo estándar en la industria. Por favor recuerden que una Commodore 64 solo tenía 64 Kb de memoria usables. Un teléfono celular de venta en cualquier Oxxo tiene mas potencia. Y sin embargo los desarrolladores hacían milagros con eso. Los conceptos de los juegos de esa época difícilmente han sido superados y de hecho, muchas de las cosas que hoy damos por sentadas fueron hechas por primera vez en ese entonces. Se podrán haber refinado las gráficas hasta lo indecible, pero el diseño de los juegos todavía resiste bien el paso de estos 30 años.

Estos son 3 ejemplos de la primera generación de juegos que Electronic Arts publicó:

Archon.

Un ajedrez de fantasía donde las piezas de la Luz y la Oscuridad tienen que pelear entre sí. Incluye un elemento de estrategia bastante grande, ya que no solo se gana al eliminar a todas las piezas del adversario. Hay un ciclo de luz y sombras que afecta la energía de cada pieza y cada bando tiene hechizos mágicos que pueden hacer una gran diferencia.



M.U.L.E

De los mejores juegos de estrategia jamás hechos. El jugador elige una raza y se lanza a colonizar un planeta con ayuda de su M.U.L.E (Multiple Use Labor Element). Engañosamente sofísticado, incorpora aspectos de economía y administración que exigían bastante de los jugadores. Notable por ser de los primeros juegos multijugador de su tipo.



Realm of Impossibility

Imaginense a un Indiana Jones que trata de recuperar objetos en un laberinto Escheriano. Involucra algo de habilidad porque el jugador solo puede usar dejar cruces que funcionan como obstáculos para los enemigos y usar hechizos defensivos. Incluye zombies.



Podrán parecer reliquias, y lo son realmente, pero esto es lo que sentó las bases para todo lo que vendría despues. Si podemos jugar hoy Mass Effect y Madden 2013 es por el éxito que estos aparentemente sencillos videojuegos tuvieron en su momento. En pocos casos la frase, “estar parados sobre los hombros de gigantes” es tan apropiada.

So mote it be*

*Si captan esta referencia es que estuvieron ahi y se acuerdan 😉

