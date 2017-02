¿Listos para la quinta temporada de Orange Is The New Black?

58 SHARES Share Tweet

En uno de los finales de temporada más angustiantes que recuerde la tv, Orange Is The New Black nos dejó con el Jesús en la Boca. Pero la espera ya estará por terminar, ya que la plataforma de streaming anunció la fecha de estreno de la quinta temporada.

El 9 de junio de este año en todas nuestras pantallas estará disponible la nueva entrega de la vida en la penitenciaria de Litchfield. ¿Presionará el gatillo Daya? ¿Saldrá Judy de prisión? ¿Cómo seguirán las reclusas sintiendo la partida de Poussey? (sorry por los spoilers).

Además, la compañía aprovechó de lanzar un breve video con la fecha de estreno y algunas imágenes de las protagonistas de la serie.

Mira el clip a continuación:

Comentarios

comentarios