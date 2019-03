” Lemebel” el poeta que no se calla de nada !

946 SHARES Share Tweet

Así como hay documentales que se autoliquidan con voces en off excesivas y explicaciones infinitas, hay otros (como éste) tan confiados en la palabra de su personaje que olvidan la mirada personal, la voz del que firma como autor de la obra. ¿Por qué alguien desea hacer un documental sobre Pedro Lemebel? ¿Cuál es la intención de la directora al escoger a este importante escritor nacional y no a otro? ¿Acaso no merece el espectador cierta contextualización del personaje para que la obra abandone el terreno de una película de fan y camine por el sendero del largometraje hecho y derecho?

El documental realizado por Joanna Reposi recorre la vida de Lemebel desde su cara más íntima, revelando material desconocido de su vida privada, además de vídeos, entrevistas y fotografías del autor de “Tengo miedo torero”. El relato audiovisual contiene además historias sobre la infancia del escritor, además de repasar sus perfomances artísticas donde compartió su discurso que llega hasta nuestros días, como la fundación del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis junto a Francisco Casas. Archivos inéditos y entrevistas a sus más cercanos ayudan a Reposi a armar esta gran historia que la propia directora vivió en carne propia desde el momento de iniciar su amistad con el escritor a quien siguió hasta el día de su muerte por cáncer el 23 de enero de 2015.

Sin duda, este se convertirá en un archivo histórico y fundamental para comprender cómo en Chile se han vulnerado sistemáticamente los derechos de la comunicad LGBT+ y de todas las minorías.

