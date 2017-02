No le digas a nadie, pero ya sabemos la trama de la segunda temporada de Stranger Things

198 SHARES Share Tweet

No sabemos si reir o llorar de tanto spoiler. Stranger Things 2 se estrenará en octubre pero nos cuecen las lentejas por verla.

Si no quieres enterarte de que tratará la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix no sigas leyendo, pero si eres de los morbosos que ya no se pueden esperar, ¡date!

En exclusiva para la revista Entertainment Weekly, los hermanos Duffer y parte del cast de la serie se sentaron a hablar sobre lo que ocurrirá este Hallooween, cuando se estrene la segunda temporada.

Todo sigue un año después de lo ocurrido en la primera temporada, el 31 de octubre de 1984. Will (Noah Schnapp) volvió a reunirse con su familia y amigos, quienes planean una salida de Halloween (he ahí el por qué los niños están vestidos con trajes de los Cazafantasmas). Pero el pequeño Will Byers no está del todo bien, como quedó claro en el final de temporada al vomitar una babosa. “Pareciera que sigue viendo imágenes del ‘Upside Down’, la pregunta es si ellas son reales o no. Pareciera que Will tiene una especie de estrés postraumático”, dijo el co-creador Matt Duffer.

Mientras tanto, el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) quiere mantener los eventos de la temporada anterior, como la desaparición de Barb, bajo secreto para proteger a Joyce y a los niños. Los hermanos Nancy (Natalia Dyer) y Mike (Finn Wolfhard) también están viviendo tiempos difíciles, después de las desapariciones de sus amigos Eleven (Millie Bobby Brown) y Barb, así lo comentó Ross Duffer: “Ella (Nancy) y Mike son los personajes más emocionalmente dañados, porque ambos perdieron a alguien. Están tratando de hacerse la idea de que no están más y viviendo con los efectos de ello”.

La madre de Will, Joyce (Winona Ryder), está tratando de hacer que las cosas en el hogar estén estables para Will y su hermano Jonathan (Charlie Heaton), a pesar de que no les ha dicho que está saliendo con un ex compañero de colegio llamado Bob (Sean Astin, actor de The Goonies). “Está tratando de ocultar muchas cosas. Creo que tomó esa elección con respecto a Bob porque quiero una buena figura paterna en la vida de sus hijos”, explicó Ryder.

Pero en Stranger Things también hay nuevos personajes que vendrán a cambiar un poco las cosas. Dentro de las nuevas adquisiciones del elenco se encuentran los hermanos Billy (Dacre Montgomery), alguien que podría atraer más mal que bien en Hawkins, y Max (Sadie Sink), quien se convertirá en interés amoroso de Lucas (Caleb McLaughlin) y Dustin (Gaten Matarazzo). Así lo adelanta Matt Duffer, “Stephen King siempre ha sido bueno creando villanos que sean humanos. La maldad en el mundo real es a menudo tan mala o peor que la que proviene de lo sobrenatural, así que quisimos introducir un personaje como ese”.

Sobre el destino de Eleven, los creadores no quisieron adelantar nada, pero si aseguraron que el “Upside Down” está abierto, al igual que el laboratorio que experimentó con nuestro personaje favorito de la serie.

Stranger Things se estrenará el 31 de octubre de 2017 en Netflix.

