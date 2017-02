La víctima semanal de internet

26 SHARES Share Tweet

¡SE ACABÓ!

Al fin somos libres de todas aquellas ocupaciones que nos mantienen en un constante estado de estrés, el cual nos hace daño y además, en ocasiones provoca que nos pongamos de mal humor, pero hoy es viernes y por fin habrá oportunidad de tomarse un break y disfrutar de todas aquellas actividades que se pueden realizar durante el tiempo de ocio. Como sea que la pases, queremos entrar en esta armonía cool en la que las palabras como trabajo, reportes o deadline no existen en el pensamiento y por eso, con el fin de amenizar la tarde e intentar provocar una carcajadilla, hicimos la compilación creativa que los redditors que hacen posibles las PSBattles han dejado ahí, grabadas en algún lugar de internet esperando ser llevadas hasta tu pantalla para lograr su fin que es el de divertirte.

En esta ocasión, la víctima es un animal que el simple hecho de tomarle una foto debería considerarse trolleo pues, su fisionomía es muy graciosa y es que Faunstein posiblemente no tenía nada que hacer, entonces decidió iniciar una batalla de photoshop (porque YOLO) subiendo a reddit una foto de una alpaca que con seguridad no se podría saber si está en mood romántico, misterioso o enojado pero si sabemos que con esa mirada y el tráfico de fondo quedan los elementos encuadrados para darle rienda suelta al trolleo. El contenido va desde compartir cámara con Leo DiCaprio hasta Alpacacino, disfrútalo, ríete y no te olvides de compartir unos cuantos minutos de felicidad con un post y algunos trolleos de alpacas con alguien que lo necesite, por ejemplo tu amigo amargado, así no tendrá su jetota cuando salgan al rato.

Foto original

Resultados de la batalla

¿Qúe dice ahí?

¿Anti-alpacaTrump?

Alpacacino

Apocalipsis

Now coming

De los creadores del “Duck Face”, llega el “alpaca Kiss”.

¡Silencio en la sala!

Descripción gráfica de estilo.

Bad Boys be like.

En un mundo paralelo…

Mucho mejor que la mirada azul acero.

Bitch Face

Sería un buen filtro para snap

En algún lugar de la tierra se encontraron restos de Alpacasaurios.

Es más rápido en 4 patas

