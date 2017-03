HOY es Noche de Museos en el DF, aquí está la programación // ¿qué recinto visitarás este mes?

859 SHARES Share Tweet











Como ya es una costumbre, el último miércoles de cada mes, los Museos de la Ciudad de México abren sus puertas en la noche, para que podamos contemplar exposiciones y obras majestuosas, en otro contexto y forma. Te dejamos algunas recomendaciones, para que te lances en tu bici o de la forma que gustes a estas muestras.

Por primera vez en la historia de la #NocheDeMuseos, el Museo Diego Rivera-Anahuacalli se une a estas actividades nocturnas. El recinto fue diseñado por Diego Rivera, está ubicado en en la calle Museo #150 en la colonia San Pablo Tepetlapa, de la delegación Coyoacán, el acceso a su importante colección de sus piezas precolombianas, tendrá un precio de entrada especial de $35, de 7 a 10 pm.

En esta ocasión, el Castillo de Chapultepec abre sus puertas y ofrecerá una serie de visitas guiadas en las que se explicará la historia del recinto, sus jardines, la arquitectura y el entorno que habita en este histórico recinto, ubicado en el Bosque de Chapultepec. Se impartirá a grupos de 20 personas en un horario de 6 a 7 de la tarde.



El Museo Soumaya ubicado en Plaza Carso en Polanco, tendrá un taller de origami, una visita dramatizada con la heroína china Mulan, un intercambio de libros, la presentación de libro “Los Cuatro Puntos Orientales” de Carlos Martínez Assad y un concierto de flautas.

En Casasola México se inaugurará la exposición titulada, “De la plata al pigmento. Una mirada ilustrada al Archivo Casasola”. Esta exhibición comprende ilustraciones inspiradas en fotografías del Archivo Gustavo Casasola.

En el Museo de la Mujer, habrá un recital de violín, en el que Diego Velazco interpretará obras de Ástos Piazzolla, Johann Sebatian Bach y Sergei Prokofiev. La cita es a las 7 pm y es entrada libre.

Por su parte el Museo Rufino Tamayo, está proyectando la película How Much Does Your Building Weigh, Mr Foster?, que forma parte del Ciclo de cine: Personajes, arquitectura y ciudad. La entrada cuesta $30 y es a las 7:30 pm.

El Antiguo Colegio de San Ildefonso tendrá tres actividades: a as 7 pm habrá un concierto con el quinteto de jazz Hishebellai. A la misma hora podrás disfrutar de una visita guiada por el área de murales del museo. Murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Ramón Alva de la Canal, Fernando Leal y Jean Charlot. Después a las 8 pm, habrá una visita guiada por la exposición Luz renaciente, imágenes restauradas. El costo de entrada que incluye todas las actividades es de $22.50.

Aquí te dejamos con un pequeño croquis con la dirección de algunos museos que también abrirán sus puertas este 26 de Junio, para que no pierdas esta experiencia que mes con mes, crece cada vez mas.

