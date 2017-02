Guía para que por fin entiendas una Feria de Arte

117 SHARES Share Tweet

Esta semana estará llena de eventos y sobre todo de 3 de las ferias de arte más importantes a nivel nacional. Pero… ¿Estás seguro de saber para qué son? Aquí te resolvemos algunas de esas dudas:

¿Qué es una feria de arte?

Una feria de arte es un escenario donde se reunen galeristas, artistas, coleccionistas y público para conocer en un tiempo determinado el arte que se está realizando en una región. Una oportunidad de encontrarse en un mismo lugar y compartir experiencias en torno al arte.

¿Para qué sirve?

Una feria sirve para dar visibilidad a los artistas y sus trabajos, a la vez poder acercarlos al público en general, dando la oportunidad además de poder comprarlas.

¿Qué voy a encontrar?

Desde propuestas de arte contemporáneo, instalaciones de video, escultura, pintura. Además algunas propuestas de arte moderno de artistas nacionales e internacionales.

¿Puedo ir solo a mirar o también debo comprar obras de arte?

Las ferias ofrecen la exposición y venta de obras de arte sin obligar al asistente a efectuar una compra. Se puede conocer la oferta de galerías de arte en representación de artistas u ofreciendo obras que son de su propiedad y las tiene a la venta.

¿Quién puede ir a una Feria de Arte?

El público en general puede asistir: niños, adultos, personas de la tercera edad sin ninguna discriminación de raza o sexo, no es necesario tener un conocimiento especializado en artes. Si nunca han ido, es una gran oportunidad para ir.

¿Debo pedir un catálogo?

Sí, es necesario porque ahí el espectador encontrará la ubicación, información y disposición de las obras en el espacio. Es una guía útil. Además de a veces tener mapas que ayudan a ubicarse.

¿Cuando compro una obra me dan un certificado de autenticidad?

En el momento en que la persona adquiere una obra de arte, la galería está obligada a suministrar un certificado de autenticidad de esa obra y deberá estar firmado por la galería y el artista.

¿Quién puede comprar arte?

Todas las personas pueden adquirir obras de arte, la adquisición de estas depende entre otros factores de la disponibilidad económica de la persona, pero el arte está abierto a todos y hay muchas facilidades y obras de precios muy distintos.

¿Qué pasa si no entiendo la obra?

Hay textos que acompañan a la mayoría de obras expuestas, tratando de ayudar al expectador a entender el por qué de la obra y la visión del artista. No es pecado no entender. Te recomendamos no tener prejuicios sobre lo que se expone.

¿Por qué debo comprar e invertir en arte?

Las obras de arte siempre nos invitan a reflexionar. Podríamos decir que tener una obra de arte es tener una parte del alma del artista, una parte importante de la vida de alguien. Y, viéndolo desde el lado económico, estas obras suben de valor de acuerdo al crecimiento de la trayectoria del artista. Es visto por muchos como la compra de un activo económico.

