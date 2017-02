Guía para aprender a rayarla alrededor del mundo

42 SHARES Share Tweet

Es mejor afuera que adentro y es que los corajes que en ocasiones pasamos debido al comportamiento estúpido de la gente, nos provocan enfermedades, estrés y malos pensamientos si no los sacamos. Lo malo es que la expresión fonética de esta acción liberadora del alma que podríamos catalogar como mandar a la chingada, no siempre es posible pues, un mudo no te escucharía, si estás en un lugar cerrado sería algo penoso o si tu interlocutor no habla el mismo idioma, posiblemente no tenga idea de que estás diciendo, entonces nuestro único desfogue sería a través del lenguaje corporal mediante señas con las manos.

No sabemos el motivo por el cual nació la idea de hacer un video en el cual con manos de madera y utilizando la técnica stopmotion, los fotógrafos brasileños Nei Valente y Laila Varaschin nos muestran el movimiento necesario para ofender según el país en donde te encuentres. Lo que si sabemos que si vas a viajar a alguno de los países mencionados en el video de aquí abajo, podría servirte si alguno de sus habitantes te hacen pasar un mal rato mientras estás de visita en su hogar.

Si estás cansado de siempre hacer la misma seña, podrías comenzar a utilizar a alguna de estas y así evitarías tener problemas con la persona que haya provocado que hicieras bilis, comparte este post para que más personas se internacionalicen con sus insultos. 🙂

