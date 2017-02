El @giffmx presente en la Berinale 2017

40 SHARES Share Tweet

El Festival Internacional de Cine Guanajuato está presente en la 67 edición de la Berlinale, en un año donde la participación nacional es de trascendencia, ya que México es el “País en foco” del European Film Market del Festival de Cine de Berlín, esto como parte de las celebraciones del año dual México-Alemania, lo que permite una gran exposición para el cine nacional y contactos para la colaboración internacional.

RESIDENCIA ARTÍSTICA GUANAJUATO-BERLIN 24/7

El Festival Internacional de Cine Guanajuato, en colaboración con el Medienboard Berlin Brandenburg y el Goethe-Institut México, presenta a los cineastas Joaquín de Paso y Jan Zabeil como los becados seleccionados para la Residencia Artística Guanajuato-Berlín 24/7.

Desde el 2014, esta iniciativa bilateral permite a cineastas y productores alemanes y mexicanos, trabajar por dos meses en México y Alemania respectivamente, con la finalidad de desarrollar sus proyectos fílmicos y buscar fondos para desarrollar sus producciones.

El director mexicano Joaquín del Paso fue elegido para viajar a Alemania a concluir la escritura del guión de su siguiente película. Cabe destacar que la última producción del cineasta mexicano, “Maquinaria panamericana” se estrenó en el Berlinale Forum el año pasado, además de que esta película ganó en la categoría Mejor Largometraje de Ficción, en la pasada edición del GIFF.

Por parte de Alemania, el cineasta Jan Zabeil viajará a San Miguel de Allende con el proyecto “Zurück In Den Westen” (Back to the West) en búsqueda de nuevos puntos de vista y para empaparse de lo que él considera “uno de los lugares más creativos para filmar”.

Cabe señalar que las primeras películas que se han desarrollado a partir de esta residencia están por estrenarse mundialmente: “Brimstone & Glory” de Viktor Jakovleski, primer residente alemán que durante su estancia en México filmó un documental en Tultepec, Estado de México, se estrenará en el renombrado festival True/False en Columbia, Missouri. Mientras que “Bruma” de Max Zunino, filmado durante su estancia en la residencia en Berlín, tendrá su estreno en México a inicios de marzo.

GIFF PARTICIPA EN EL “BERLINALE TALENTS”

La Directora de Programación del GIFF, Nina Rodríguez, participa en el programa Berlinale Talents, la plataforma anual de networking del Festival Internacional de Berlín, en donde se reúnen destacados creativos de la industria cinematográfica.

Nina Rodríguez, es uno de los seis invitados a Meet the Festival, un panel en donde el público tiene acceso directo a los programadores de los festivales más importantes con la finalidad de mantener reuniones uno-a-uno y discutir sus proyectos.

La 67 edición de la Berlinale continúa hasta el 19 de febrero.

