El perreo también puede ser romántico

Este artículo se lee en 1 minutos

El reggaeton es un género que podríamos catalogar como misógino, machista, pero que disfrutamos al final, en toda buena fiesta siempre tendremos una canción de reggaetón y como no puede llegar solo siempre tendremos un perreo acompañado de estos ritmos latinoamericanos, pero antes de que me coman y me quieran crucificar que lancen la primera piedra quien nunca haya perreando, a verdad,

Pues como ya es miércoles en la noche y sabemos que los jueves nunca son tranquis les traemos algo que probablemente ya te topaste por ahí, un perreo romanticón de Uzielito Mix, este exponente del reggaetón y DJ originario de la CDMX para ser más exactos en Nezahualcóyotl, tiene un tema que salió totalmente de su zona de confort al no sonar tan digamos clásico al reggaetón,

´´ ELLA ES DULCE COMO UN CARAMELO

Y PICANTE COMO UN HABANERO

DE DIA UNA SANTA, DE NOCHE UNA DIABLA

TIENE PINTA DE BUENA Y A LA VEZ MALA ´´

Caramelo es esa canción que qué a pesar de ser cachonda tiene esa tonalidad dulce digamos que le encontró un lado más suave al reggaetón, dejando de lado el estilo callejero y tomando más ese sonido sensual, les dejamos aquí abajo la canción para que puedan checarlo y ya saben perrear muy romántica mente feliz miércoles

Con tan solo 21 años ya se consagro como uno de los exponentes mas importantes del género en el país, quien ya toco en el EDC, VIVE LATINO y fue invitado al PRIMAVERA SOUND

CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=tlf9e0vji00