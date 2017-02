Ella dirige videos porno para mujeres y cree que la industria debe cambiar

104 SHARES Share Tweet

Si creías que el porno no tenía mercado femenino, te equivocas…

Chicas, ¿alguna vez les pasó estar cambiando canales en la noche y encontrarse con una escena candente softcore en el ya clásico Golden Choice por la noche? Seguro que sí, y muchas se deben haber quedado viéndola. El porno no es real, se basa en hacer reales, aunque sea visualmente, fantasías que todos tenemos.

Y el blog de Pornhub no nos dejará mentir con sus cifras de cuantas mujeres se menten a buscar porno en internet.

Erika Lust es una de las directoras más famosas que crean porno para mujeres. Desde su debut en 2004 con el film “The Good Girl”, Lust ha construido un sitio para aquellas personas cansadas del cliché del porno. Su colección de videos XConfessions, que están filmados gracias a confesiones que mandan los usuarios que se transforman en mini piezas de finísimo porno. Son casi como un video de Lana del Rey con nada de ropa y una infinidad de tipos de cuerpos diferentes. La misma Lust ha declarado en múltiples ocasiones sobre la necesidad de que la industria cambie, como lo hizo en esta charla TED.

Pero XConfesions no son los únicos videos pornográficos para mujeres en Internet. El sitio sueco New Level of Pornography también está tratando de aportar con un grano de arena a la causa en que lo femenino es el componente activo del porno, como también lo hacen la directora y actriz Vex Ashley, la compañía de porno queer Pink & White Productios y los videos educativos de Ersties.

Comentarios

comentarios