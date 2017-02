Del Reggae al Jungle: una plática de tornamesas y huaraches con Isaac Maya

49 SHARES Share Tweet

En los 90’s el Drum N’ Bass era uno de los géneros protagonistas de la escena electrónica en el mundo. Muchas cosas pasaron desde ahí, como cerca del 2005 cuando empezó a sonar de nuevo en la radio británica como parte de los sonidos mainstream en Londres. Mientras tanto, en México, amantes de su magia y ritmo, nunca dejaron morir la escena local con colectivos como Konami Crew y Jungle Empire, quienes hicieron las mejores fiestas de DnB en México.

Por otro lado, tenemos a este jovenazo, Isaac Maya, que aunque alguna vez fue parte de estos colectivos, siempre navegó con bandera propia y sigue haciendo de las suyas en la escena local y ahora también en Europa. Además de mezclar y poner música, también produce piezas únicas. Antes de su último tour por el viejo continente lo vimos para platicar y esto fue lo que pasó:

Aldo: ¿Qué pasa en el Drum And Bass?

Isaac: Evolución, ha resurgido muy bien, sobretodo por todos los cambios y nuevos ritmos que han nacido en los últimos 15 años. Además de lo musical, en el estilo de vida. Desde que empecé, hace 15 años, ha sido mi vida. Cuando lo tomas como tu profesión, como DJ, a veces triunfas o a veces pierdes, pero es tu vida, como cualquier trabajo.

Aldo: ¿Qué rumbos crees que tome el género?

Isaac: Es muy variable, porque no es lo mismo que pasa aquí, en Estados Unidos, en UK, además por las diversas situaciones económicas, la escena se mueve diferente. Pero creo que va bien, sobre todo en que muchos productores mainstream están empezando a voltear a ver qué pasa por este lado.

Aldo: ¿Con qué sentimiento describes tu relación con el Drum And Bass?

Isaac: Amor, porque lo contrario del amor es Odio. No hay gente que está a medias con el Drum And Bass, o lo amas o te caga pero no hay términos medios.

Aldo: ¿En dónde vives?

Isaac: En la “Cavernícola” Oriental (risas), me encanta que sea tan diversa y naca. Me encanta el DF CDMX o como se llame, amo que sea tan grande y que sea tan diversa. Además que se presta a que haya mucha competencia.

Aldo: ¿Cómo empezaste en el Drum And Bass?

Isaac: Empecé tocando Reggae, desde los 90’s, recuerda que no era tan fácil tener o compartir música, entonces intercambiabamos cd’s y discos con la bandita del Reggae. Hay mucha influencia como Los Gladiators y Dennis Brown en mis inicios. Cuando empecé a entrar al mundo del DNB fui más del lado jungle que es en lo que me especialicé. Empecé escuchando a Shy FX, Grooverider y la vieja escuela.

Aldo: ¿Cómo te describirías en 3 palabra como artista?

Isaac: Perseverante, Dinámico y Constante

Su: Ahora que andas mucho en bici ¿Qué escuchas?

Isaac: Como me voy tranquilo voy chillouteando con reggae roots, y cuando voy rápido le meto más DnB.

Su: ¿Qué vas a extrañar más del DF cuando vayas a Europa?

Isaaac: Uy, difícil pregunta, porque el DF es como el DNB lo amas o lo odias, pero yo creo que voy a extrañar más la comida.

Aldo: ¿Cuál es tu lugar favorito para comer en el DF?

Isaac: Los huaraches del mercado de la Agrícola Oriental

Su: ¿Y de tomar?

Isaac: El tepache

Su: Cuando te decimos DF ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes?

Isaac: Amor, amo que sea tan pluricultural, que podamos estar en Aztlán y en “el futuro” al mismo tiempo, una cultura tan antigua y moderna. Odio la corrupción, las faltas de oportunidades, el tráfico, la contaminación, todo lo que te mata. La parte lujuriosa del DF para mi es tocar, que para mi es muy diferente tocar en otras partes del país o del mundo. La forma en la que la gente responde a tu música, y como es que soy yo plenamente sin esa cara de puño con la que a veces andamos por la calle. Ser yo en los decks es como si mis manos tuvieran sexo con los viniles y las tornas. Me da melancolía ver el pasado, de ver venues tan padres que ahora se convirtieron en “Salon Sol” o en antros fresas, y que en su momento ahí hicimos fiestas épicas. Me inspira la velocidad de la ciudad, ese rush que se empata totalmente con la música que hago y que escucho. El DF vive y vibra al ritmo del Drum and Bass en mis oidos. Se vive una agresividad musical. Si hicieran una película del DF su trailer sonaría a Drum And Bass.

Su: Si le pudieras dedicar una canción de Drum And Bass, ¿Cuál sería?

Isaac: Una de Dilinja

Aldo: ¿Qué nos recomiendas escuchar en México?

Isaac: Que sigan a los proyectos locales como Jungle Empire, Flavor, Godfatha Skull, Mukiyare está haciendo mucha música padre, la parte más oscura con Black Ratio, los Tequila de Guadalajara… hay mucha escena aunque parece que está dispersa.

Y así es como después de ahí, moríamos de hambre y nos fuimos a cenar al Don Kebab del parque México.

Sigan a Isaac Maya en sus redes: @isaacmayamx en casi todas las redes millennial como él dice.