Este artículo se lee en 3 minutos

Chucky ha vuelto, aunque con un nuevo diseño y nuevas funcionalidades para adaptarse al siglo XXI. El muñeco diabólico tiene su remake treinta años después de que Don Mancini lo creara y aunque a primera vista no teníamos muchas esperanzas en el proyecto, ha conseguido encandilarnos con su vena más gamberra y desenfadada.

La película rinde homenaje a la original pero sabe crear una nueva identidad. Está claro que los niños de hoy en día ya no quieren muñecos, o al menos simples muñecos. Por eso Chucky se ha actualizado hasta convertirse en una especie de Alexa conectada a la nube con la que controlar las funciones básicas de la casa, capaz de mantener una conversación de ascensor o incluso traerte el libro de ciencias siempre que lo necesites (y sí, eso ya lo hacía el robot Emilio y aún no tiene su propia película).

Además tampoco va de posesiones la cosa. La culpa de que Chucky sea tan letal tiene que ver como ya pasaba con Jurassic Park, porque siempre se desprecia al informático. Aquí, antes de ser despedido, el empleado encargado de crear a Chucky le modifica para que no se corte a la hora de tomar la iniciativa, de decir palabrotas o incluso de manejar el cuchillo como todo un profesional, y no precisamente para hacer sandwich.

Así es como el muñeco acaba en las manos de Andy, un niño solitario que acaba de mudarse a la ciudad y al que le cuesta hacer amigos. Por eso enseguida hace amistad con Chucky, que a pesar de estar visiblemente mal diseñado, le hace el apaño. Pero Chucky, que ha reconocido a Andy como su mejor amigo, no permitirá que nada ni nadie lo separen de él. Porque «you are my buddy until the end, more than a buddy your’re my best friend»

Lo mejor de la nueva Chucky es el toque gamberro y desenfadado que acompaña todo el metraje. De hecho es bastante divertida, en gran parte gracias a que aprovechan las funcionalidades del muñeco, y lo que a primera vista era un diseño cuestionable, acaba convirtiéndose en su mejor baza.

Tampoco escatima en sangre. Pues tiene escenas donde es mejor mirar a otro lado si tienes la sensibilidad a flor de piel. Porque Chucky no distingue entre el bien y el mal ni entre lo que de asco y no. Él solo tiene una función, convertir a Andy en su mejor amigo y que nada ni nadie se interponga en su camino. Además tiene un manejo del cuchillo sorprendente teniendo en cuenta el tamaño de sus manitas.

En definitiva, la nueva Muñeco Diabólico (Child’s Play) es sorprendentemente divertida y una buena película para el verano. Sin más pretensiones más allá de entretener una hora y media, sabiendo diferenciarse de la original, riéndose de ella misma a toda costa y con un toque sádico ideal para los que tengan sed de sangre. Además nos da el hit del verano y si no os lo creéis solo tenéis que darle al play al vídeo que os dejamos a continuación.

https://www.youtube.com/watch?v=8jt1kkgo_BA