Chile , el Invitado de honor al Festival de Cine de Guadalajara

Este artículo se lee en 11 minutos

Del 8 al 15 de marzo se realizará la 34° versión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en la que participará una gran delegación representando a nuestro país, que este año es el invitado de honor del certamen mexicano y protagonizará una gran muestra de cine chileno contemporáneo y una de cine patrimonial en la Cineteca de México.

La presencia nacional brillará además con la participación de diez películas en diversas competencias y secciones oficiales del festival; siete prometedores films en desarrollo seleccionados en el área de Industria del FICG -que se desarrollará paralelamente al certamen-; un homenaje a la trayectoria del productor de Fabula, Juan de Dios Larraín (“Una Mujer Fantástica”, “El club”); la entrega de los premios Ícono Queer al realizador y cantante Álex Anwandter y a la artista Javiera Mena; y con las más de 30 casas productoras que asistirán en búsqueda de nuevos negocios y socios iberoamericanos para sus proyectos de ficción y documental de cine y televisión.

La presencia de Chile en Guadalajara está siendo coordinada y apoyada por la Dirección de Asuntos Culturales (Dirac), ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Embajada de Chile en México y CinemaChile, agencia de promoción internacional que apoyará en terreno el trabajo de la delegación completa.

El gran objetivo del trabajo en conjunto es estrechar lazos con socios internacionales de Latinoamérica y también de Norteamérica, además de exhibir las más recientes propuestas de nuevos y consagrados talentos dado que el certamen mexicano es una de las vitrinas claves de la región al combinar múltiples categorías competitivas con secciones de industria, talleres y charlas enfocadas en el cine iberoamericano que cada año se fortalece con múltiples reconocimientos y coproducciones.

En esta versión del FICG el puntapié inicial lo dará el cortometraje de animación chileno Who are you?, del director Julio Plot, producción inaugural del festival.

En la sección Largometraje Iberoamericano de Ficción, se exhibirán Perro bomba, de Juan Cáceres, que llegará a Guadalajara tras su estreno en el festival de Miami; y la coproducción con Brasil estrenada en la Berlinale Divino amor, de Gabriel Mascaro. Mientras que en la categoría Largometraje Iberoamericano Documental, competirán Flow de Nicolás Molina y Los Reyes de la dupla Bettina Perut e Iván Osnovikoff.

n la competencia Cortometraje Iberoamericano de Ficción tendrán su premier mundial las producciones Aicha de Vinko Tomicic; Piter de Rossana Castillo y el cortometraje uruguayo-chileno Bodas de oro de Lorenzo Tocco.

La octava edición de los Premios Maguey, encargados de distinguir a las cintas con narrativas LGBTIQ, exhibirá las cintas Lemebel, de Joana Reposi, reciente ganadora del premio Teddy Award en Berlin en la categoría documental; y Cola de mono, la última cinta de Alberto Fuguet. Además, esta sección distinguirá a dos artistas nacionales: Alex Anwandter, cantante y también director de cine, y la cantante Javiera Mena, quienes recibirán el premio Ícono Queer por “su contribución a enaltecer la diversidad sexual”, tal como lo aseguró Pavel Cortés, director de Premio Maguey.

En la sección no competitiva Son de Cine se exhibirán las películas Cuando respiro en tu boca, de Carlos Moena; Pangea de Giovanni Longo y Hoppo, sin rumbo de Giovanni Longo.

Chile en el espacio de Industria del FICG 2019

El mercado que se realiza en el marco del Festival de Guadalajara es el punto de encuentro entre la industria iberoamericana y el mundo, principalmente con los profesionales de Europa, siendo también una gran entrada en español al mercado norteamericano. En este espacio convergen los negocios, los proyectos en desarrollo, los cineastas de larga trayectoria y los que recién empiezan su carrera, grandes compañías, productores, empresas de comunicación audiovisual y representantes de todos los eslabones que integran la cadena productiva cinematográfica.

Es aquí en donde la gran delegación nacional, compuesta por una cuarenta de profesionales, buscará oportunidades de negocio, coproducción y exhibición, asistiendo con el apoyo de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores o de manera independiente. Todos contarán con el apoyo en terreno de CinemaChile, marca sectorial de ProChile, que dispondrá de un stand nacional y un área de reuniones en este privilegiado espacio de exposición de la industria.

Gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -a través del Programa de Apoyo a la Participación en Mercados Internacionales del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA)- llegarán hasta Guadalajara los profesionales Natalia Isotta de Cine UDD; Alejandro Ugarte de Infractor Films; Carlos Nuñez de Storyboard Media; Elisa Sepúlveda de Copicúa Films; Pablo Calisto de Equeco; Giancarlo Nasi de Quijote Films, Rocío Jadue de Fabula, Alejo Crisóstomo de Ceibita Films, Pablo Green de Lanza Verde y Sergio Gándara de Párox.

Además, otras 18 empresas productoras de Chile asistirán al mercado de Guadalajara para promover sus mejores proyectos audiovisuales en desarrollo.

Guadalajara Construye

Durante el 9 y 10 de marzo y con el fin de contribuir a la conclusión de largometrajes de ficción iberoamericanos en etapa de postproducción, Guadalajara Construye 12 – Works in progress selecciona múltiples proyectos en desarrollo. Este año Piola, de Luis Alejandro Pérez García, llegará al espacio representando a Chile.

DocuLab

Entre el 10 y 14 de febrero se desarrollará una nueva versión de Doculab, evento que tiene por función ayudar e impulsar a directores y productores a finalizar sus proyectos y encontrar vías de distribución. La producción Pampas Marcianas, de Anibal Jofré, es la elegida de nuestro país.

15 versión Encuentro de Coproducción:

La décimo quinta edición del Encuentro de Coproducción busca apoyar a proyectos en etapa de desarrollo a encontrar a los socios indicados para seguir adelante. En esta sección de mercado fueron seleccionados cinco proyectos nacionales: Evasión, de Cristián Jiménez (codirector de Vida de familia y director de Bonsái) ; La traductora, de Daniel Henríquez; Motín, de Claudia Huaiquimilla (directora de Mala Junta); Soy niño, de Lorena Zilleruelo y Pepperoni, de Tomás Alzamora (director de La mentirita blanca).

FICG TV Pitchbox

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la plataforma online Filmarket Hub seleccionaron ocho proyectos seleccionados para participar en FICG TV Pitchbox, el nuevo evento de pitching enfocado a series de ficción latinoamericanas en fase de desarrollo, el cual tendrá lugar el próximo 13 de marzo en el marco de FICG Industria.

Estos proyectos serán presentados ante ejecutivos de las principales televisiones y plataformas de Latinoamérica, que ya cuenta con la participación confirmada de empresas como Amazon Prime Video, Dopamine, Dynamo, Fox Networks Group Latin America, HBO Latin America y Turner.

Dos de los ocho seleccionados son proyectos chilenos: Puente de plata, creada por Álvaro Cabello, Leonora González y Sergio Gándara, escrita y dirigida por Enrique Videla y producida por Sergio Gándara y Leonora González de Parox. Y Trauco, creada por Pablo Donoso, Nicolás Maynetto y Osvaldo Muraro, dirigida por Nicolás Maynetto y producida por Cristián Donoso (Machete Film & Content).

Otro hito importante para nuestro país dentro de las actividades que realizará Guadalajara será el homenaje Mayahuel Iberoamericano que recibirá el productor Juan de Dios Larraín de Fabula por su contribución al cine chileno. Larraín es hermano del director Pablo Larraín y juntos han trabajado en los grandes éxitos de Fabula como “No”, “El club” y la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018, “Una Mujer Fantástica”.

Muestras de cine chileno contemporáneo y patrimonial

El Festival de Guadalajara y la Cineteca Nacional de Chile organizaron la muestra “Clásicos chilenos recobrados” que se proyectará de manera paralela a la realización del festival y

se compone de 10 filmes recuperados por la Cineteca, que abarcan desde el periodo silente hasta el periodo Post-Dictadura. Además, se realizará una muestra de cine contemporáneo durante el certamen en la que se incluirán exhibiciones de Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, La Isla de los Pinguinos de Guille Sohrens, Cielo de Alison McAlpine, Sueños en el desierto de Angélica Valverde, Enigma de Ignacio Juricic, Dry Martina de Che Sandoval, Medea de Alejandro Moreno, Trastornos del sueño de Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra, Jaar el lamento de la imágenes de Paula Rodríguez, Nona. Si me mojan, yo los quemo, película de Camila José Donoso, Amukan de Francisco Toro Lessen, Entierro, documental de Maura Morales; Los perros, de la directora Marcela Said; La telenovela errante, del cineasta Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, En tu piel, dirigido por Matías Bize y Gloria Bell, película estadounidense dirigida por Sebastián Lelio y coproducida por Fabula.

Cuatro profesionales de diversos ámbitos del cine serán miembros de los jurados de esta versión del festival de Guadalajara: Gabriel Osorio, director del corto ganador del Oscar Historia de un Oso y animador de Punkrobot será jurado junto a Mónica Villarroel, directora de la Cineteca Nacional de Chile, en la competencia Cortometraje Iberoamericano de ficción y animación; Gabriela Sandoval, directora de SANFIC y de la compañía directora Storyboard Media será jurado en la Competencia iberoamericana de Documentales), y el director de fotografía (El verano del León eléctrico) Thomas Woodroffe será jurado en la Competencia Mezcal.