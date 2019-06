258 SHARES Share Tweet

Este artículo se lee en 9 minutos

Estas son algunas historias que dan cuenta de sus matices

En esta nueva edición, corregida y aumentada,México se escribe con J reafirma su condición como la obra canónica de los estudios de la cultura gay en México con una selección de ensayos a dar cuenta de las innegables aportaciones de este colectivo a la cultura universal. De las primeras representaciones del “hombre afeminado” del siglo XIX, hasta las últimas manifestaciones artísticas de lo gay; de la literatura a la música pop, y de la vida nocturna a la arena política, este libro pionero nos invita a descubrir y celebrar los hitos y personajes imprescindibles de la “homocultura mexicana”.

«El vampiro de la colonia Roma en particular y la obra de Zapata en general sacaron finalmente del clóset a la literatura homosexual, y la volvieron literatura plena. Fue el parteaguas, el momento en que se acabó con una literatura homosexual del gueto, detenida en la queja o la autocomplacencia enrarecidas, y se ganó la calle y la expresión seria y franca: cuando ya sin medias voces, referencias en clave o discreción atemorizada, los libros y los autores homosexuales pudieron ocupar el mismo sitio que los demás.»

Tengo que morir todas las noches es una crónica excepcional sobre la ciudad de México durante los años ochenta; la cultura gay y los movimientos artísticos, literarios y musicales que se expresaban en los linderos de la sociedad. Guillermo Osorno cuenta la historia de Henri Donnadieu, un aventurero francés que huía de la justicia de su país y a finales de los setenta llegó a México, donde fundó El Nueve, un emblemático bar gay de la Zona Rosa. Con el paso de los años, el local se convirtió en la hoguera donde se cocinó la posmodernidad mexicana. Este libro es un testimonio generacional que da cuenta de las semillas que se plantaron y luego germinaron en nuestras ideas sobre la diversidad y la ciudad abierta, culturalmente rica y cosmopolita.

Edición definitiva, corregida y autorizada por el autor. “La presente versión actualizada de Salón de belleza -realizada más de veinte años después de su primera publicación- da cuenta de un delicado ejercicio de equilibrista, donde la meta puede ser entendida como escribir nuevamente para que la escritura original se mantenga intacta. Para mí como creador, la experiencia llevada bajo la atenta vigilancia de la señora Guillermina Olmedo y Vera fue similar a la de devolver su esplendor a un antiguo jardín. Un minucioso trabajo de desbrozo, exhaustivo hasta casi llegar a lo invisible, donde la nueva lectura logra que ese jardín adquiera un tono de verde realmente intenso, un placer acompañado del olor penetrante del césped acabado de cortar.”

Esta novela se trata de la narración de la vida de Orlando, quien al principio es un joven de la época isabelina que conocerá todo el esplendor y la miseria de la moderna historia inglesa, desde los tiempos de Shakespeare hasta la primera guerra mundial, pasando por la Restauración, la Ilustración y el Romanticismo. En el periodo de la Restauración, siendo embajador en Turquía, Orlando experimenta un cambio de sexo y se convierte en mujer, aunque no muda su identidad. Detrás de esta extraña alegoría, se esconde la biografía y la personalidad de la aristócrata Vita Sackville-West, amante de la propia Woolf, así como una parodia de la biografía victoriana y una indagación en torno al tiempo, la historia y las identidades sexuales.

Durante la dictadura militar argentina dos hombres comparten una celda. Molina, un homosexual de edad madura, pasa largas horas de encierro contando episodios de sus películas preferidas. Valentín, un activista político, sólo piensa en el movimiento revolucionario mientras recuerda a la mujer que abandonó por dicha causa. Determinada principalmente por el intenso diálogo entre los dos presos, El beso de la mujer araña es una novela fascinante que narra la creciente amistad entre dos personalidades distintas en grado extremo. Al final, ambos son transformados por la relación que desarrollan, nacida en la soledad y el miedo a la tortura por parte de Valentín, y de la obsesión de Molina por la fantasía y el amor por el cine.



Una mañana gélida, dos hombres se miran a través de la ventana de un café en Chicago. Se tocan ligeramente con los ojos, como si se conocieran de antes. No se hablan, sólo se graban la figura del otro y quedan a la espera de que un venturoso azar los haga coincidir de nuevo. Y sí: esa misma noche coinciden. La atracción física es instantánea; el sexo, patentemente sabroso. A pesar de que uno de ellos debe mudarse a la esquina opuesta del país y renunciar a su vida como escort y como sicoterapeuta, inician una vida en pareja, instalada exclusivamente en el presente; en un mundo sin historia y sin futuro. Sin embargo, tras un periodo de absoluta felicidad, el pasado irrumpe con fuerza devastadora y precipita esta historia de amor hacia un triste, casi trágico final.

Un viaje por los rincones más profundos de los sentimientos y del erotismo. Llámame por tu nombre ha sido galardonada con el Lambda Literary Award, mejor Libro del Año según The Washington Post y Publishers Weekly y es la novela en la que se basa la película Call me by your name. En una localidad de la costa de Italia, durante la década de los ochenta, la familia de Elio instauró la tradición de recibir en el verano a estudiantes o creadores jóvenes que, a cambio de alojamiento, ayudaran al cabeza de familia, catedrático, en sus compromisos culturales. Oliver es el elegido este verano, un joven escritor norteamericano que pronto excita la imaginación de Elio. Durante las siguientes semanas, los impulsos ocultos de obsesión y miedo, fascinación y deseo intensificarán su pasión

En esta obra se compendian decenas de crímenes de odio. Producto de una década de investigación, Fernando del Collado reconstruye, con ternura y valentía, buena parte de los casos que evidencian el rostro intolerante y homófobo del odio. Relata el sinsentido de más de cien asesinatos. En un ejercicio inédito entre el periodismo y la literatura, aparecen las vidas segadas, la desolación de las parejas, los amigos y las familias, el silencio de la sociedad indolente. El amor quebrado.

Como termómetro de la evolución de las mentalidades, la cuestión gay se ha convertido en un valioso criterio para juzgar el estado de una democracia y la modernidad de un país. Este libro, rico en retratos y testimonios sorprendentes, cuenta este nuevo frente en el que ahora se libra la batalla por los derechos del hombre. De una esquina a otra del planeta, la revolución gay está en marcha. De la resistencia contra la represión en China, Cuba o Irán al activismo a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo en Estados Unidos y en Europa. De lo underground al mainstream. De la criminalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia.

De David Levithan, autor bestseller de The New York Times. Una historia revolucionaria y una comedia romántica alegre y significativa acerca de encontrar el amor, perderlo y hacer lo que se necesite para recuperarlo en un mundo alocadamente maravilloso. Ganadora del Premio Lambda de Literatura, ahora en una edición que incluye respuestas del autor a preguntas de sus fans. Ésta es la historia de Paul, estudiante de tercer año en una preparatoria muy peculiar: las porristas manejan motos Harley, la reina del baile solía ser un chico llamado Daryl (quien ahora prefiere que lo llamen la Eterna Darlene y también es el mariscal de campo del equipo) y además se ha formado una alianza de gays y heteros para ayudar a los chicos heteros a que aprendan a bailar.

“Contigo todo lo que con nadie nunca”. Una novela de un amor (im)posible. Sí, si es contigoes una novela epistolar que cuenta la apasionante historia de amor de dos youtubers. Por medio de cartas, chats y entradas en su diario, las protagonistas narran detalles íntimos de su inesperada relación, de su pasado, sus miedos, sus pasiones y la emocionante aventura que las lleva a convertirse en celebridades de las redes sociales y alcanzar un éxito monumental.