Casi viernes… #003

El Ruco de Onda…

chuckpee.com

En estos días recibí desde chuckpee.com la página del Ruco de Onda “Chuck Pereda” el siguiente mensaje…

/// Sé que las listas de correos son muy desesperantes, pero me gustaría mucho que le dieran un chance a chuckpee.com

Es una página que pagué de mi bolsillo y que, siendo brutalmente honesto, nunca ha funcionado… Pero que hago con mucho cariño porque (según yo) tengo esta misión un tanto imbécil de que la música electrónica más interesante tenga un chance real de competir contra gigantes como David Guetta y/o el Electric Daisy Carnival… ///

Sin darnos cuenta ya se terminó enero y poco a poco nos vamos olvidando del año nuevo, los propositos, las dietas y todo del 2016, pero siguiendo un poco con mis posts anteriores de ponerme al corriente, escuchar y escuchar música, incluyendo la que me llega por mail de cosas a las que me suscribí, me parece oportuno sugerir una visita a la página de Chuck, también si tienen chance lo pueden escuchar en su programa de radio en los sábados en Reactor 105.7 FM a las 10PM, si es que no salen de fiesta, yo siempre me lo pierdo… 🙁

Vale la pena seguir a Chuckpee en sus redes sociales porque vive de y para la música, creo es la persona que conozco que más invierte en COMPRAR música, es bastante admirable porque cada vez menos gente visita las tiendas de discos, no se diga escuchar discos completos aun con las facilidades que nos da internet, Chuck además de escucharlos escribe y da reseñas en radio, blogs, revistas y otros sitios con los que colabora, en su página también se da el tiempo de visitar otros géneros, como sus posts sobre los discos de metal que más le gustaron del 2016 o sus posts sobre regaettón que le criticaron un chingo… http://bit.ly/2jVYgre

Para no olvidarnos de que por fin es viernes les dejo uno de los sets de Chuck que me gusta tanto que en algún momento le hicimos un tributo con SHOW/ARMA.