Casi viernes… #003

Hace unos días me pidieron un demo para ver si entro de DJ a unas fiestas que organiza Chuck Pereda en Leonor Condesa, la verdad es que no soy fan de hacer demos y como platiqué con Chuck creo que después de un tiempo a nadie nos gusta, ya que después de varios años de trabajar en casi todos los bares de la condesa, sabes que muchas veces como dice la canción de Grupo Marrano, llevas en tu culo ilusiones, mandas tú demo y luego ni la patada te llega jaja, entonces para no desperdiciar mi arduo trabajo de 5 días, acá se los compartimos aprovechando que casi es viernes, además hoy le toca a Chuck Pereda armar la fiesta en Leonor como a eso de las 11pm, vamos!

EL DEMO.

La idea de crear un demo es hacer una muestra de tu trabajo, entonces se deben tomar en cuenta muchos detalles, en especial tratandose de aspirar a un lugar o una escena en específico, no solo se trata de seleccionar música que te gusta y enviar demos a todos lados, puede ser el error más común para los primerisos que siempre llegamos con una nueva propuesta y decimos ser los futuros reyes, la realidad es que el tiempo te enseña lo complicado que es ganarse un lugar en la escena y lo dificil que es mantenerlo, como en cualquier otro trabajo.

Un buen inicio es saber que cada lugar tiene una identidad definida, probablemente desde antes de abrir al público, así debería ser con todos pero al menos sabemos que los lugares exitosos hacen eso, definen su identidad, las nuevas propuestas suelen ser un riesgo en temas de negocios, no solo en la música, eso lo podemos ver también en publicidad, diseño, arte, política y todo lo que se nos ocurra, por eso hay 20 estaciones de radio con hits, 10 con música del año del caldo y de las canicas y dos o tres con propuestas nuevas.

Cada lugar es diferente y hay que conocer a su gente, visitar el lugar, pisar el lugar es importante y saber qué tipo de personas asisten y ¿por qué?, ¿qué sucede en ese lugar?, estudiar a la gente que hace es lo más importante para un DJ, MUCHA gente manda demos para lugares que jamás ha visitado… lo bonito del internet, lo más probable es que esos demos ni sean escuchados o que no tengan éxito a menos que sean demasiado buenos… En mi experiencia siempre es mejor visitar un lugar y tratar de presentarse, luego mandar el demo , aunque no es una garantía que funcione.

Para este caso y como uno de tantos buenos consejos que nos ha dado Alan Anaya y que nos ha funcionado mucho mejor que mandar demos a todos lados… “Hay que ganarse y esperar a que te inviten”, es importante hacerse de buena reputación y ser paciente, a veces no te das cuenta y le estás tratando que bajar la chamba a alguien, lo mejor siempre es ser fiel a tu trabajo, a tu propuesta y ganarte las cosas poco a poco.

Los detalles técnicos mínimos para lograr un buen demo mezclado pueden ser: que suene bien, cuidar el volumen entre cada canción, que este prefectamente mezclado, cuidar ritmos, cortes y armonías, todos estos detalles se toman en cuenta para saber si estás mezclando bien o solo empatando las rolas en el beat, en mi caso también le hago una masterización a mis sets para mejorar su sonido.

Sin más les dejamos el mix con el tracklist para que alegren su tarde y se animen a cotorrear porque ya casi es viernes…

Tracklist:

01 Intro (Original Mix)

02 Crave You feat. Giselle (Version 2)

03 Heavy Cross (Fred Fake Remix)

04 Rocket (Penguin Prison Remix)

05 Make U Happy [LNTG Edit]

06 Games For Girls (Extended Mix)

07 Shake and Pop

08 Manic (DJ Sneak Maniatico Remix)

09 Do You Feel The Same? (Extended Club Mix)

10 Avalon (Jacques Lu Cont Thin White Duke Mix)

11 Me & U (MSCLS Remix)

12 Stuck on Repeat VS WOW (Alan Anaya Mashup)

13 Inspector Norse VS Little Boots VS Chemical Brothers (MKLZR Mashup)

14 In and Out of My Life (Atfc Vocal)

