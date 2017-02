Casi viernes… #002

16 SHARES Share Tweet

Con un poco de dificultad para decidir cómo ordenar lo escuchado para publicar el casi viernes de esta semana y relajarnos para el fin de semana, me decidí por el Magic Tape 67, tenía la intensión de postear este mix el martes mismo día que se estrenó con un choro de promociones de hamburguesas y promos de comida como la de todas las alitas que te puedas comer, algo así además mágico porque es el nuevo Magic Tape de Magician, pero mejor lo dejamos para nuestro casi viernes con el tracklist casi completo y sin tanta pendejada… ¬¬

Por un tiempo dejé de seguir a Magician, para mis gustos tuvo una temporada que yo llamaría fresona por el tipo de electrónica, de esa a la que luego le dicen Deep House, que en realidad se me hace un house o muy pop o muy aburrido, pero el año pasado volví a ser muy fan de los Magic Tapes con enormes tracks, remixes y demás que ya son costumbre de cada año, regularmente sale un Magic Tape el primer martes de cada mes, aunque a veces nos quedamos sin tape por las giras de Magician o porque no hace, en fin, lo divertido de los Magic Tapes es que Magician nunca comparte el tracklist, con el argumento de que los magos nunca revelan sus secretos, entonces todos nos ponemos a buscar las canciones por todos lados y muchas se quedan sin revelarse, afortunadamente cada vez dura menos el misterio y el tracklist se completa cada vez en menos tiempo, porque habemos varios desesperados que sufrimos mucho cuando nos gusta una canción y no la tenemos en nuestro poder.

Algo que también me ha gustado mucho en los últimos Magic Tapes además de que se les quitó lo aburridos, es que hay muchas transiciones largas con canciones sin vocales, beats duros y muchas partes melódicas, me encantan los sets que hacen ese tipo de espacios, creo que eso ayuda mucho a resaltar cada parte de un set y todos los tracks.

Para cerrar mi post vale la pena ponerle atención al track con el que cierra Magician este Magic Tape, es un trip delicioso de piano de la Black Madonna en estos días vi que también viene para Ceremonia…

TRACKLIST:

01 Tom Misch – Watch Me Dance(CrackazatRemix)

02 DEVI – Pound Cake [SELECTED.]

03 ID – One That I Want

04 Borussia – Kinda Love [ED BANGER]

05 ID-ID

06 Borussia – Watch (I Got This) [BOOTY CALL]

07 Jax Jonesft. Raye – You Don’t Know Me [POLYDOR]

08 Loud Luxury & Ryan Shepherd – Something To Say [AFTR:HRS(MUSICAL FREEDOM)]

09 MERCER – Opium(VIP Mix) [CONFESSION]

10 Dombresky – Utopia [CONFESSION]

11 TCTS – Icy Feet [MINISTRY OF SOUND]

12 Boy 8 – Bit-Desirable [ETON MESSY]

13 The Black Madonna – He Is The Voice I Hear [WE STILL BELIEVE]

