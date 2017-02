Así fue el BPM 2017 ( Lo bueno)

1 SHARES Share Tweet

Del 6 al 17 de enero del año en curso, el equipo de Apolorama estuvo presente en el BPM 2017. El festival atrae el 90% de turistas de todo el mundo a las playas cosmopolitas de Playa del Carmen. Si no lo conocían, es famosos por tener las mejores fiestas de música electrónica en la playa y sus misteriosos venues, como lo es el Canibal Royal, La Santanera (snif), La jungla, Salón Salsanera , Wah Wah Beach y Blue Parrot; además por el descomunal lienup de artistas que se presentan. Los sonidos van desde el techno old´s school de Kerry Chandler y por la tarde el techno londinese al estilo de Fabric y por otra parte estar escuchando a la neoyorkquina, Kim Ann Foxman ó el tech-house de los Vatos Locos, toda una mezcla de sonidos al puro estilo de los clubs más famosos de Ibiza. Una de las cosas que más disfrutamos durante la celebración, fue que la gente que no pudo conseguir accesos a las fiesta podía ver el Livestream desde sus dispositivos móviles, o bien desde su casa en sus viejos sofás. los encargados fueron la gente del canal online Be-At TV.

Hay cosas tan impresionantes como fiestas gratuitas en los restaurantes, como la de Richie Hawtin el año pasado en los Techno Tacos, este año no pudo ser la excepción el restaurante “Los Aguachiles” que recibió a SOLUMUN,y por más de 4 horas tocó sobre la avenida constituyentes para más de 2 mil eufóricos espectadores. alrededor de las 3 de la tarde se corrió “la voz”, de lo que parecía ser solo un rumor, ya pasado de las 6 de la tarde si había confirmado a travez del sitio oficial del festival, que si era un hecho, el set de SOLOMUN que solo duraría 2 horas se extendió a casi 4. Escuchamos el más reciente remix; EATING HOOKS (SIRIUSMO REMIX – SOLOMUN EDIT) para Moderat editado bajo el sello Monkeytown Records, comandado por Modeselektor. Pero no todo acabo ahí, al día siguiente nos disponíamos a entrar al salón Salsanera, a tan sólo media cuadra del corazón de Playa, la famosa “5ta Avenida”, cuando de repente se comenzó a hacer un tumulto de gente a las afueras del Hotel Hamptom, el personal de seguridad del festival comenzó a formar a la gente para poder acceder al roof garden, nadie sabía que estaba pasando exactamente, así fue como me decidí a formar parte de la fila e ingrese al interior del lujoso hotel, mientras subía por el ascensor se escuchaba el track de Oliver Huntemann & ) Ali Shirazinia aka Dubfire – Agua feat. Xenia Beliayeva. Al llegar a la azotea, me dirigí al pequeño escenario y pude ver con mis propios ojos, de lo que se trataba, era nada más y nada menos que el señor Oliver Huntemann, quien manipulaba los CD players de una forma nunca antes vista, y de repente salió el Irani; Dubfire, quienes tocaron por más de 5 horas, set que se tenía planeado solo para huéspedes del Hotel, al pasar 2 horas la fiesta estaba a reventar, no cabía nadie más en el roof y comenzó a llover, la gente no dejo de bailar, pudimos observar gente de todo tipo, en especial gente muy excéntrica disfrazada al puro estilo del festival Burningman. Esto es lo que definitivamente hace que un festival de esta magnitud se mantenga a flote, la gente es la escancia del festival.

Año con año el número de artistas va en aumento, este año pudimos escuchar a más de 375 artistas de todo el mundo.

Hoy en día,BPM es un festival “firmemente establecido” en “el circuito turístico del techno” anuncia dos eventos de expansión en Brasil y Portugal, llegando a su fructificación rápida del 28 de abril al 1 de mayo de 2017 y el septiembre de 2017, respectivamente.

“The BPM Festival se ha ganado por mérito propio, ser el lugar indicado para estar al inicio del año. Mucho como el WMC, ADE, el evento se ha convertido en un punto de encuentro para la industria.” – Resident Advisor

“La industria que nunca duerme, se reencuentra después de año nuevo en la impactante costa de Playa del Carmen, con un itinerario de fiestas durante el día y la noche en BPM.” – DJ Mag

“… después de 10 años de afilar nuestro arte, estamos listos para llevar nuestro gran espectáculo en la carretera. Nós esperamos continuar nuestro compromiso con diversas líneas de pensamiento y ampliar a nuevos territorios y mostrar la belleza de los diferentes A nuestros aficionados internacionales que son los verdaderos tecno-turistas. ” Este ha sido un momento de cambio, crecimiento y transformación. Con el evento de este año en pleno apogeo, la marca BPM se complace en anunciar sus planes para expandir la franquicia a nivel internacional con dos nuevos festivales. El crecimiento orgánico de BPM en los últimos 10 años habla de la integridad de los artistas y la música que presentamos”, dijo el cofundador y director Craig Pettigrew en un comunicado de prensa. “Estamos orgullosos de haber lanzado una docena de carreras de DJ y ser una plataforma destacada para la música underground de calidad, y estamos deseando expandir nuestra visión y estética familiar de festivales a Brasil y Portugal”. – Phillip Pulitano, Co-Fundador + Director

Del otro lado del mar en Europa, The BPM Festival: Portugal se llevará a cabo en una región inexplorada de la playa en septiembre de 2017. El festival se asociará con Wilf Gregory, y pronto se anunciarán más detalles.

el 28 de abril al 1 de mayo, disfrute de los hermosos balnearios de Praia Brava, Itajai y Balneario Camboriú con su socio brasileño Gustavo Conti, dueño del estimado club de playa Warung. Conocido por sus fabulosos amaneceres en el recinto al aire libre, el Warung Beach Club se encuentra en el cuartil superior de las encuestas del Top 100 del DJ Mag. Mientras tanto, a través del estanque en Europa, la iteración de Portugal del Festival BPM descenderá en una región sin playas en septiembre y se asociará con nada menos que a Will Gregory de GOLDFRAPP.

Curado en casi una década en 2008, la evolución de The BPM Festival ha sido un testimonio del ethos creativo cultivado por amigos, cofundadores y directores Craig Pettigrew y Phillip Pulitano.