Anish Kapoor nos muestra su pieza en protesta a Donald Trump

Para muchos, la mejor defensa en contra de la administración Trump en Estados Unidos es protestar. Ya sea en forma presencial y hacerse notar, así como a través de las manifestaciones artísticas. Los estadounidenses son firmes en contra del racismo, homofobia, misoginia, xenofobia o clasismo. El artista hindú Anish Kapoor, que recientemente tuvo una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, ha revelado su última pieza en resistencia:“I Like America and America Doesn’t Like Me.” Una foto en blanco y negro inspirada en la pieza de performance de Joseph Beuys del mismo título. Kapoor hace un retrato en negativo con una frase escrita con una tipografía tipo “nazi”.

“Hago la llamada a los compañeros artistas y ciudadanos a unirnos al movimiento que empezó Joseph Beuys como punta de lanza de un cambio social”. Dijo Kapoor en su manifiesto. “Nuestro silencio nos hace cómplices con las políticas de exclusión. No seremos parte de esto.”

