Viernes 7 de Junio

12 a 20 h

Bazar “Gráfica Diversa” ilustración, diseño, productores locales, asociaciones e instituciones

Participantes: Asimétrica, Xanat Alcaraz, Leonardo Asencio, Max Astorga, Yogurt Babes, Vera Bernache, CEDHJ, CODISE, COESIDA, Edrey Cortés, Karly Cherry, Rojo Cherry, Mónica Correa, Einung, Lilian Flores, Pita Gallardo, Fake God, GenderQueer Guadalajara, Instituto Autónomo de Occidente, Renio Jewerly, Darki Jon, Luceepher, Cristina Mendoza, Itzayana Muñoz, Cuaco Navarro, Mercedes Orozco, L Pinche perro, Prietimu, Mujeres Proyecta, Lidia Rizo, Crixto Salvador, Save the Artist, Valeria Sánchez, Zack Sánchez, Mariana Santillán, Impulso Trans, Roberto Zamarripa, Dark Zombie.

Actividad sin costo abierta a todo público

14 a 20 h

Charlas, talleres y performance

14 a 15 h

Charla “Experiencia de vida Trans”

Ponente: Marina Samaniego, Impulso Trans

Actividad sin costo abierta a todo público

15 a 16 h

Conferencia: “Los derechos humanos de la diversidad sexual”

Ponente: Mtro. José Benjamín González Mauricio, CEDHJ

Actividad sin costo, abierta a todo público

16 a 17 h

Taller ” El muñeque: orientación, género, sexo, identidad, rol”

Imparte: Izack Zacarías, Impulso Trans

Actividad sin costo, abierta a todo público

Previa inscripción: programasedu.museocabanas@gmail.com 38182800 ext 31042

16 a 17 h

Conferencia “Panorama Epidemiológico del VIH- Sida en Jalisco”

Ponente: Dr. Luis A. Ruiz Mora, COESIDA

Actividad sin costo abierta a todo público

17 a 18 h

Mesa de diálogo “Madres y padres de personas Trans”

Ponentes: Cosette Alvirde, Hugo García, Erika Hernández, Rosaura Najar, Fabiola

Rodríguez, Impulso Trans, Juan Velázquez, Erika Vergara, Soledad Villalvazo

Actividad sin costo abierta a todo público

18 a 19 h

Conferencia “Discriminación, violencia y acoso 100 años de deuda histórica”

Ponentes: Jaime Cobián Zamora y Leonardo Espinosa, CODISE

Actividad sin costo abierta a todo público

19 a 20 h

Ciclo de performance “Andrógina”

Artistas: Cuaco Navarro -Edrey Cortés – (Yogurt Babes), Paola Paz Yee, Roberto Zamarripa,

Curaduría: Laura Bordes y Mario Wandu

Actividad sin costo abierta a todo público

20:30 h

Proyección Inaugural Premio Maguey

Patio de los Naranjos

Coctel inaugural posterior a la proyección

Actividad sin costo para mayores de 15 años

____

Sábado 8

9 h

Yoga al aire libre

Instructor: Jair Casillas

Brunch de cortesía

Patio de los naranjos

Previa inscripción: contacto@guadalajarapride.com

Cupo limitado

Los asistentes deberán traer su propio tapete

Entrada sin costo para todo público

12 a 18 h

Bazar “Gráfica Diversa” ilustración, diseño, productores locales, asociaciones e instituciones

Actividad sin costo abierta a todo público

12 a 18 h

Charlas, talleres y show

12 a 15 h

Dj set

Presenta: kamikaze

Actividad sin costo abierta a todo público

12 a 16 h

Taller “Reconociendo la diversidad sexual“

Imparten: Lic. Samuel Camargo y Mtra. Estefanía Martínez

Actividad sin costo

Previa inscripción: programasedu.museocabanas@gmail.com 38182800 ext 31042

15 a 16:30 h

Taller Demostración “Vogue femme”

Imparte: La Lupe, Aradia, La roja, House of Prisma

Actividad sin costo

Previa inscripción: programasedu@museocabanas@gmail.com 38182800 ext 31042

16:30 “Show Lip sync punk”

Drag Queen: Aradia Romwenna Von Rotten

Actividad sin costo abierta todo el público

17 a 18 h

Conferencia “ Educación desde una perspectiva de derechos humanos, en el marco jurídico de la diversidad sexual”

Imparte: Instituto Autónomo de Occidente

Actividad sin costo abierta a todo público

Martes 11 de Junio

16 a 18 h

Charla “Aguas con tu Corazón de condominio”

YAAJ México y Guadalajara Pride

Cine Cabañas

Entrada libre

Miércoles 12

Ciclo de Cine Premio Maguey / Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. I

Clasificación B15

17 h Sócrates

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Erika Lust Vol. I

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

FB: guadalajaraprideoficial / premiomaguey / CinetecaFICG

Jueves 13

16 a 18 h

Charla “Todes humanes, todes diverses”

YAAJ México y Guadalajara Pride

Bautisterio Sur

Entrada libre

Ciclo de Cine Premio Maguey / Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. II

Clasificación B15

17 h Man Made

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Leave it to Levi

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

FB: guadalajaraprideoficial / premiomaguey / CinetecaFICG

Viernes 14

Ciclo de Cine Premio Maguey /Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. III

Clasificación B15

17 h Un Viaje en Taxi

Clasificación B15

19 h Erika Lust Vol. II

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

FB: guadalajaraprideoficial / premiomaguey / CinetecaFICG

Sábado 15

9 h

Yoga al aire libre

Instructor: Jair Casillas

Brunch de cortesía

Patio de los naranjos

Previa inscripción: contacto@guadalajarapride.com

Cupo limitado

Los asistentes deberán traer su propio tapete

Entrada sin costo para todo público

Ciclo de Cine Premio Maguey / Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. IV

Clasificación B15

17 h Mapplethorpe

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Its not The Pronographer that is Perverse

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

FB: guadalajaraprideoficial / premiomaguey / CinetecaFICG

Miércoles 19

Ciclo de Cine Premio Maguey /Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. IV

Clasificación B15

17 h Man Made

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Leave it to Levi

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

(logo de facebook) guadalajaraprideoficial /premiomaguey /CinetecaFICG

Jueves 20

Ciclo de Cine Premio Maguey /Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. III

Clasificación B15

17 h Sócrates

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Erika Lust Vol. II

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

(logo de facebook) guadalajaraprideoficial /premiomaguey /CinetecaFICG

Viernes 21

Ciclo de Cine Premio Maguey /Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. II

Clasificación B15

17 h Mapplethorpe

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

19 h Its not the Pornographer that is Perverse

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

(logo de facebook) guadalajaraprideoficial /premiomaguey /CinetecaFICG

Sábado 22

9 h

Yoga al aire libre

Instructor: Jair Casillas

Brunch de cortesía

Patio de los naranjos

Previa inscripción: contacto@guadalajarapride.com

Cupo limitado

Los asistentes deberán traer su propio tapete

Entrada sin costo para todo público

Ciclo de Cine Premio Maguey /Enqueerate

15 h Diversidad en Animación Vol. I

Clasificación B15

17 h Un viaje en taxi

Clasificación B15

19 h Erika Lust Vol. I

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial

Cine Cabañas

Entrada $30.00

Consulta la programación completa en:

(logo de facebook) guadalajaraprideoficial /premiomaguey /CinetecaFICG

Miércoles 26, Jueves 27, Viernes 28, Sábado 29 y Domingo 30

Programa de cine Andrógina

La daga en el corazón

Director Yann González

Francia, 2018

Cine Cabañas

Funciones: 15, 17 y 19 h

Entrada $30.00

Clasificación C, entrada para mayores de edad con identificación oficial