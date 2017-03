6 razones por las que las mujeres deberían amar a los nerds

572 SHARES Share Tweet











Lo que a la mayoría de las mujeres les gusta de un hombre (además del físico) es lo mismo que, a la larga, les desagrada: la personalidad extrovertida e independiente. Detalles que en un inicio le son tan atrayentes, como el que el chavo la saque a bailar cuando apenas se conocen en una fiesta, será lo que la mate de celos cuando se de cuenta que hizo eso porque… ESO HACE SIEMPRE!!!!, y no se dan cuenta de que todo lo que desean en un hombre se encuentra sentado en un rincón, ignorado por todas, y estas son las razones por la que tú, mujer, debes fijarte en los nerds.

6- Como no conocen otras chavas no te serán infieles

El punto más básico y que seguramente ya conoces es éste. Los nerds somos criaturas mayormente solitarias y nuestra vida social es reducida o nula, por lo que las probabilidades de coexistencia con hembras es relativamente baja. En otras palabras, la misma dificultad que tú, mujer tuviste para hablarle a tu nerd es la misma que cualquier otra tendrá, y como bien sabes, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar.

Eso ocasiona que las probabilidades de que un nerd promedio tenga novia sean bajas mientras que la posibilidad de que tenga novia y segundo frente son iguales a las que tiene Darth Vader de ganar un maratón, o sea, su asma no les permitirá siquiera tratar. Eso te debe dar seguridad sobre tu nerd, no tendrás problemas de verlo platicando con otras chavas o con ex novias.

En mi experiencia como cuasi psicólogo, hermano y amigo, uno de los problemas más frecuentes es el caso de la “ex novia presente”, ya sea en una fiesta, en redes sociales o en la calle. Bueno pues ese es un problema que tú, que eres novia de un nerd, nunca tendrás puesto que los nerds no vamos a fiestas, sabemos manejar perfectamente las redes sociales como para bloquear personas y casi nunca salimos a la calle. Si toda esa seguridad no te fuera suficiente que tal esta: ¡seguramente tu nerd no tiene una ex novia! no puedes pedir más seguridad que esa.

5- Casi no tienen amigas por lo que sentirás menos celos

Una de las principales causas de celos son las amigas de los novios, es imposible enumerar la cantidad de veces que alguna de mis hermanas llegó a casa molesta porque su novio estuvo en una fiesta con varias chavas, por algún mensaje al celular que logran interceptar o porque simplemente alguna amiga se le acerque al “inocente chaval” para saludarlo efusivamente. A mis hermanas eso las hace rabiar y a muchas otras mujeres también.

Similar al punto anterior, la falta de actividad social que tiene el nerd le dificulta hacer amigos, más aún amigas. El desarrollo social del nerd suele ser muy defectuoso debido a la falta de una enzima común en la mayoría de las personas y que es llamada científicamente la “fiestus con alcolus idiutus” o conocida comunmente como “el tipo no se parece nada a Justin Bieber”.

De ese modo, cuando estés en alguna reunión a la que arrastraste a tu nerd, puedes divertirte tranquila sabiendo que ninguna mujer se le acercará a saludarlo pues: ¡nadie lo conoce!.

4- Su inteligencia superior los hará llegar lejos en la vida… o al menos escribirán como si hubieran llegado lejos

Existe un dicho muy famoso que dice así: “Evita burlarte de los nerds cuando eres estudiante pues cuando crezcas trabajarás para ellos”. Y tipos como Mark Zuckerberg, Steve Jobs (qepd), Nolan Bushnell y claro, Bill Gates, demuestran que ese dicho tiene mucho de verdad.

Si te pones a hacer memoria de todos los nerds que has conocido mientras eres estudiante (y de veras te va a costar trabajo recordarlos pues es difícil hacernos notar) algo de lo que te podrás dar cuenta es que, además del mal olor, la incomodidad social, los lentes, el acné y el bully haciéndole calzón chino, han tenido buenas calificaciones, sobresalientes en algunos casos. Eso en la era de la escuela no se ve tan importante pero a la larga se ve reflejado en éxito financiero.

Aunque notar esto no siempre es tan fácil pues debes leer entre líneas, no siempre los éxitos son tan obvios ya que diferentes causas pueden ocasionar una calificación menos decorosa. Por ejemplo, yo aprendí a leer bien desde el kínder y recuerdo que cuando entré a primero de primaria y tocaba turno de leer en voz alta alguna página todos los niños leían pausado y equivocándose y yo me equivocaba intencionalmente para tratar de encajar (y no funcionó).

Nuestro mundo capitalista occidental atesora los bienes económicos por sobre todas las cosas, en nuestro mundo quien más tiene es mejor, y la mejor forma de acumular riquezas es con trabajo, y las personas que mejor trabajan son las más inteligentes y que además no tienen nada mejor que hacer. Es mucho más fácil para un nerd dedicarse horas y horas a trabajar que lo que le es a cualquier joggler o rocker, ésto es porque el nerd no tiene la tentación de “ir a hacer salgo”, no hay fiestas a las cuales asistir o nada mejor que hacer, por lo que el nerd se define a sí mismo por su trabajo, y no sólo hace su trabajo sino que lo hace bien, muy bien, y eso le permite llegar a un éxito financiero envidiable.

Por eso, si consideras tu bienestar a largo plazo, el nerd te ofrecerá una estabilidad económica y gran poder adquisitivo, sí, quizá no será un tipo muy divertido, pero piensa que cuando tengas 40 años y 3 hijos no verás tan importante las salidas a antros, necesitas pensar a futuro, o un nerd que piense por tí.

3- Podrán solucionar todos tus problemas tecnológicos

En estos días en los que no se habla más que de Apple y su iPhone, iPad y demás gadgets, existen unas personas que conocían el término gadget antes de que se pusiera de moda, y ellos son… adivinaste, los nerds.

Los nerds llevamos años conociendo estas chácharas que ahora te vuelven loca, que un GPS, que tecnología touchscreen, que reconocimiento de voz, todo eso lo usamos desde hace años, al diablo, nosotros los inventamos!. No existe nadie mejor calificado para arreglar tus problemas tecnológicos que un nerd.

¿Cuántas veces has tenido que comprar una nueva computadora porque la tuya está muy lenta?, ¿cuántas veces has tenido que perder horas de tu vida en el Telcel para que te arreglen tu teléfono al que le descargaste una actualización sin saber que era crackeado? ¿cuántas veces has buscado el término crackeado?.

Un nerd en tu vida puede solucionarte eso y más, y lo mejor es que, aún si es algo que no conoce, el nerd tiene la capacidad de buscar información en internet y rápidamente aprender a solucionarlo, eso es algo que nosotros hacemos muchas veces, es nuestra segunda naturaleza. Pero claro, necesitamos el incentivo adecuado, ¿y qué mejor incentivo que una vagina?.

Piensa en todo el dinero y tiempo que te ahorrarás teniendo a un nerd a tu servicio 24/7.

2- Si deseas ser el centro de atención dejarán todo por tí, si deseas libertad se alejarán para evitar molestarte

Otro de los problemas más frecuentes con los que me he topado como hermano, amigo y cuasi psicólogo es cuando la chava siente que su novio no le pone atención, o, irónicamente, cuando siente que le pone demasiada atención. Ustedes mujeres nunca encuentran un balance y ya sea que sus novios las vean mucho o muy poco, siempre les va a molestar.

Eso no es un problema para la mujer con un novio nerd pues sus nerds son fáciles de amaestrar. Si eres de las chicas que requieren ser el centro de atención y ser incluídas en absolutamente todo en la vida de sus novios, el nerd lo que necesitas, puedes estar segura que tu nerd te seguirá a todas partes, lo abandonará todo por tí, vivirá, respirará y defecará para tí y en las horas que tú lo necesites.

Cualquier nerd está dispuesto a dejarlo todo por su dueña… novia, es capaz de abandonar sus sueños y toda la vida que conocía con tal de estar a tu lado. ¿Quieres pruebas? no he visto en meses a mis amigos con novia/esposa, mientras que de los únicos que tengo noticias de vida es de los solterones como yo.

Claro, puede que seas del tipo de mujer que quiere novio sólo cuando estás aburrida (perra), y en ese caso el nerd también es tu solución ya que hará hasta lo imposible para estar contigo sin estar contigo, en otras palabras, es capaz de no verte por meses y de mantenerse alejado con tal de hacerte feliz y de que no le quites el status de novio.

1- Te elevarán al grado de diosa pues saben que probablemente nunca se conseguirán otra

Pero quizá lo más importante de que seas novia de un nerd es que tendrás la oportunidad de sentirte como Cristo al convertir el pan en vino, si alguna vez tu ego tuvo necesidad de sentirse idolatrado un novio nerd es justo lo que necesitas.

Piénsalo, tras años de celibato tu nerd te estará tan agradecido por sacarlo de su miseria que serías para él lo que una pelota para un perro, o sea, lo más importante, divertido y hermoso del universo. Te elevará al nivel de la celebridad del momento y dirá que te pareces a tal o cual artista (sin importar tu cuerpo de esteatopigia).

Otro detalle importante es la personalidad. Con tu novio normal no tienes verdadero poder, lo conociste como bien pudo conocer a otra, la casualidad los puso en la misma fiesta o en el mismo antro pero piénsalo, si no hubieras sido tú se habría cojido a otra. Tu relación con tu novio joggler, rocker o bully es sólo una más tanto para tí como para él. Sin importar qué suceda entre ustedes, él sabe que se puede conseguir otra, tal vez mejor, y por eso nunca estará dispuesto a sacrificar por tí más de la cuenta.

¿Pleitos, celos, discusiones? quizá pensarás que: “hablando se entiende la gente”, pero no con tu novio, ¿qué sentido tiene para él cambiar lo que no te gusta de su personalidad? le sería más fácil encontrarse otra chava. Más importante aún, en nuestro munco un hombre con varias mujeres en su haber es alguien experimentado y exitoso mientras que una mujer con varios hombres en su pasado es, pues, una puta. En otras palabras, él puede mandarte a volar y consegurise otra y con eso ver mejorada su reputación, tú, en cambio, ya llevas 7 novios, ya has pasado por muchas manos y no te estás haciendo más joven. ¿Quién lleva las de perder en la relación?

No importa qué pase en tu vida o cuales sean las razones, sólo encontrarás al hombre con quien casarte tras muchas manos y el que finalmente se quede atascado contigo te va a recriminar tu pasado, pero eso no pasará con tu novio nerd pues nadie le increpa a su Dios.

Recuerda, tú eres una Diosa para él, eres lo mejor del universo, a tu nerd no le importará que hayas tenido 10 o 20 novios antes, y aunque le moleste nunca osará decirte nada al respecto, no vaya a causar tu ira. Tu nerd siempre hará todo por mantenerte feliz, por cumplirte cada capricho, cambiará todo de sí para darte gusto. En otras palabras ¡es arcilla en tus manos! si tienes un novio nerd es tu oportunidad de hacerlo a tu gusto, puedes entrenarlo para que sea justamente como tú deseas, para que se vea como a tí te gusta. Sí, tendrás que esforzarte un poco, pero el resultado será una vida de matrimonio feliz, con tranquilidad económica, sin celos, con una computadora defragmentada (a ver trata tú de hacer eso) y donde podrás hacer tu voluntad.

¿Y cómo consigues un nerd?

Después de leer todo esto has quedado convencida, el nerd es el camino a seguir, pero tristemente todo lo anteriormente expuesto demuestra que, a pesar de sus conveniencias, encontrar un nerd puede ser muy difícil para tí pues no frecuentas su medio ambiente. No van a fiestas, no van a antros, no hablan. Te preguntarás: ¿cómo demonios podré cazar uno?.

Por desgracia para tí, si deseas la vida de ensueño que este artículo ha descrito necesitarás poner de tu parte, hacer valer la revolución sexual y salir a buscarlo. Necesitas ingresar a las zonas que acostumbran los nerds, los cuales seguramente te son aterradoras y extrañas. No se parecen en nada a tu ambiente, lo sé porque he ingresado de incógnito a tu ambiente y no es en nada similar.

Si piensas en divertirte en un antro, piénsalo dos veces, no encontrarás nerds ahí, son un lugar aterrador para el nerd promedio. Un lugar donde seguramente podrás toparte con uno es una tienda de videojuegos. Dirígete al Blockbuster más cercano, incluso tendrás el beneficio de decir que vas a rentar una comedia romántica si no quieres revelar tus verdaderas intenciones. Acércate al área de videojuegos y nos verás rondando por ahí (somos los únicos que nos inclinamos para revisar los juegos de mero abajo). Cuando encuentres uno que te guste pídele un consejo pero NO le digas que es para tu novio, el nerd huye a la confrontación y la competencia física.

Si te sientes más valiente o si deseas mayor variedad, una convención de comics o videojuegos son el lugar para tí. Esas cosas están repletas de nerds por lo que te garantizo que encontrarás uno que te guste, pero te advierto, tendrás que soportar el mal olor (y no es broma, esas cosas huelen horrible). Si eres novata te recomiendo no lo intentes aún, es para expertas.

Es más fácil en la escuela o en el trabajo, simplemente abre bien los ojos, busca a aquel tipo que no le habla a nadie. Si no conoces su nombre ¡mejor aún!. Ya que lo ubiques necesitarás hablarle, pero tendrás que ser insistente. Los nerds tenemos mucha desconfianza y somos en extremo cautelosos, no esperes que por tener chichis ya ganaste, necesitas hacernos entender que esas chichis serán para nosotros.

Una vez que tengas seleccionado a tu nerd, ya sea en la escuela, trabajo, convención o donde sea, tendrás que trabajar en quitarle el miedo que, obviamente, siente de tí. Pero no te preocupes, no es tan difícil, con platicar un rato y que seas amable con él bastará. Sólo no desesperes, se constante y podrás acceder a la vida de cuento de hadas que deseas porque, afrontémoslo, el príncipe azul es en realidad un nerd.

