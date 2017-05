Este corto nos muestra como la sociedad mata nuestra creatividad

Este artículo se lee en 2 minutos

Sir Ken Robinson, uno de los mayores exponentes internacionales en el desarrollo de la creatividad, dice que perdemos la capacidad de ser creativos conforme nos hacemos mayores por que los niños arriesgan y no tienen miedo a equivocarse. Evidentemente, cometer errores no es lo mismo que ser creativo, pero uno no puede innovar si no está dispuesto a pegarse un batacazo de vez en cuando. El hecho de penalizar el error, desde la escuela hasta el trabajo en la edad adulta es la que hace que, desde pequeños, todos nos alejemos de la creatividad.

Esta reflexión no podría estar mejor plasmada en este corto, que lleva por título “Alike” y que cuenta la historia de un padre y un hijo. Mientras el padre tiene un trabajo monótono y repetitivo, sin lugar para la improvisación, el pequeño intenta salirse de las normas del colegio a la hora de hacer los deberes. Pero las constantes reprimendas por parte del profesor hacen que su creatividad se vaya apagando poco a poco.

Probablemente el corto te suene porque consiguió alzarse con el Premio Goya 2016 al mejor corto de animación. Pero ese es solo un premio de los más de 60 que ha recibido a nivel internacional. Escrito y dirigido por Daniel Martínez y Rafa Cano, “Alike” pretendía hacer reflexionar sobre el papel de los padres en la educación de los hijos, pero también es una crítica al sistema educativo y laboral que acaba cortándonos las alas y, con ello, la creatividad.

Hasta llegar al resultado final, hizo falta más de una veintena de profesionales, muchos de ellos, alumnos y exalumnos de la escuela de animación 3D de Barcelona Pepe School Land. Aquí puedes ver un poco del making of y de cómo se creó el universo que envuelve a este bonito corto animado.