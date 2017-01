Mix Megafiesta! Así le decimos de cariño al WHATEVER! Party Mix #1 que creo he compartido en todos lados en los que he hablado de música y fiesta, ayer me acordé de el porque es un gran salvavidas para mi trabajo cuando quieres darte un descanso, un cigarrito, una carrera al baño o echar la hueva un rato mientras la banda baila y tu solo haces como que pones bien chido las rolas… la verdad es que no lo hago seguido pero si me ha salvado de dos o tres emergencias, una ventaja para es que me lo se de memoria con los bpms de cada canción entonces lo puedo interrumpir y mezclar con hits nuevos, eso resulta demasiado efectivo.

Le llamamos el mix Megafiesta porque es poco más de una hora encabronada de hits sin parar, punk, funk, pop, breaks, rock n’ roll, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 00s, un verdadero mix para echar desmadre, bien podría ser como la biblia de los DJs de El Imperial o del Pata Negra, nuestro amados bares de hits en la Colonia Condesa.

Las WHATEVER! Party eran unas fiestas que se armaban los jueves en Watermans en Hermosa Beach, California, al parecer la primera fué la única épica porque escuché otras grabaciones y ya no me gustaron tanto, al igual que la stalkeada que le di a la chamba de Kevin Scott & Drew Pierce, algo que vale la pena de stalkear a Kevin Scott es que era cercano de DJ AM luego de que dejó de existir, Kevin Scott ha compartido de vez en cuando grabaciones de sus sets en vivo de DJ AM.

Por fin es viernes… denle play!

WHATEVER! Party Mix #1 by Kevin Scott & Drew



