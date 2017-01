Hay muchas clases de viernes… Viernes santo, viernes de quincena, viernes cultural, viernes 13, todo mundo ama los viernes, por alguna extraña razón hasta la de cuentas que te caga en la oficina llega de buenas y pone sus playlist de dos horas de Juan Gabriel y el Reggaetón Lento, y por su puesto te caga más que toda la semana, te habla para que te quites los audífonos solo para preguntarte que si estás de malas jaja, pero bueno, tu también estás felíz por dentro porque no la vas a tener que ver el fin de semana.

Como ya todos nos sabemos los playlist de fin de semana, que son las mismas canciones insoportables que nos repiten una y otra vez en la radio, en el antro y que nos despiertan todos los días cuando la vecina se pone a hacer el qué hacer, creo correcto compartir música fresca con esa buena vibra de viernes para mantenernos optimistas, ponernos de buenas y juntarnos en la noche a cantar todos juntos la de Vente Pa Acá de Ricky Martin.

Esta semana Misa Thing mejor conocido como Misa Barajas estrenó este chulo remix a la rola Run The Night de Gigi Rowe, cuando lo escuché justo pensé en esa vibra, rolita buena onda con sus coritos pegajosos y ese toque pop que seguro también convence a nuestra amiga de cuentas…

Gigi Rowe – Run The Night (Misa Thing Remix)



Con más de 400K views en una semana, aun no disponible para comprarla, tuve que rippear el track del youtube para ponerlo ilegalmente en todos lados jaja, LOCO es una rolota, como siempre con los bastones tiene huevos, letra chingona, coro pegajoso, y en particular LOCO me gusta mucho para el desmadre…

La Banda Bastön – LOCO



Dang! Como DJ a veces es bueno escuchar las sugerencias (a veces), la semana pasada una chica se acerco mientras ponía las rolas en Pata Negra y me pidió esta de Mac Miller, en un tono más relajado también me gusta para rola de viernes, porque no a todos les gustan los viernes de desmadre… algunos prefieren relajarse y descansar.

Mac Miller – Dang! (feat. Anderson .Paak)



Recomienden sus canciones de viernes…

