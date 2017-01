Se terminaron las vacaciones y está bien odiar todo y a todos, hasta a uno mismo por nacer pobre y a tús papás por traerte al mundo así, a mi por no compartir esto más temprano y que tu día en la oficina te tuvieras que echar 3 veces la playlist con el piki piki y la de la bicicleta, en fin, es jueves y ya estamos en el último escalón del tan esperado fin de semana después de la siempre difícil semana de volver a la realidad.

Como escribí anteriormente el inicio del año además de buenos propósitos nos trae chingos de música nueva, y para dar un buen ejemplo de lo que planeo compartir los casi viernes me encontré con esta chulada de 74 minutos que publicó A-trak hace un par de días.

La primera vez que lo escuché me brincaron 3 canciones que inmediatamente me dieron un golpe emocional que me puso de buenas, al terminarlo de escuchar me dió por volver a escuchar esos discos de Deftones, Korn y Rage Against The Machine, unos minutos antes quería detenerlo para buscar esa nueva versión de Black Hole Sun que aun no se puede conseguir para mi mala fortuna, y cerca del final, después de la 3ra o 4a escuchada mi parte preferida es el tema de Herbert – Moving Like A Train (Smith N Hack Remix) mashupeado con Yung Nation y Plump DJs, esa parte puede recordarnos a Nortec o en mi caso a lo que está haciendo ahora Pablo Borchi con su Doble Redoble.

Es un Mix chulo con bastantitas canciones, perfectamente cortadas por A-trak como lo dice el título, chulo para dejarlo correr y dejarse llevar por los diferentes momentos, es perfecto para ponerlo durante el odiado tráfico camino a casa después de la oficina, o para ponerse de buenas con unas chelas y por qué no, adelantar el viernes, porque los jueves se vale…

A-trak – Cut It Out! : A 74 Minute DJ Mix

Track list:

Jean-Luc Ponty x Kanye West – Don’t Let The World Tell You Nothing

1991 – Bohemian

Soulja Boy – Birdwalk (Zora Jones & Sinjin Hawke Bootleg)

DROELOE – Make My Day

Treez Lowkey x Take A Daytrip – Listen

Sunni (Colón) – Black Hole Sun

Larry June – The P

Fatima Yamaha – Love Invaders (Redinho Remix)

Lucas – Okaytho

24hrs ft. Dwn2Earth – Madonna

Deeb – Theme From Endless Sunset

Chrome Sparks – Marijuana

Mura Masa ft. Riko Dan & ASAP Rocky – Lovesick (Mumdance Remix)

LH4L ft. Billion Dollars – Neoprene

Laura Nyro – I Am The Blues

Madeaux – To See Her Dance

The Futures – Ain’t No Time Fa Nothing

Bejo – Mucho

Dabrye – Air

Leon Else – Dance (Oliver Remix)

Sorcerer – Chemise

The Blackbyrds – Mysterious Vibez (Sam Von Horn’s Vibey Edit)

Justin Timberlake – Like I Love You (Vandalized Edit)

Misiu – All A Dream

Detroit Swindle – Figure Of Speech

Afriquoi – Mwana Wa

Adesse Versions – Pride

Mason – To The Rhythm

Cassius ft. Ryan Tedder – The Missing (Metronomy’s EDM Remix)

Ruckazoid – Too Bad

MyStro Quarters – Jheri Curl

Belly Squad – Moves

$uicideboy$ – Antarctica

Paul Simon x Nico Segal & Nate Fox – Stranger

Promnite – Cruisin’ USA

Audio Push – Reppin

Nine Inch Nails x Danny Brown x A-Trak – Becoming A Blunt

Deftones – Bored

Rage Against The Machine – Freedom

Eagles Of Death Metal – Cherry Cola

Korn – Twist

deadmau5 – 2448

Jacques Lu Cont – In The Night

Punky Blasterr – Swoop (A-Trak’s “where’s the downbeat” Edit)

Chrissy Edits – Discoglide

Rogerseventytwo – You Take Me Higher (NT89 Remix)

Herbert – Moving Like A Train (Smith N Hack Remix)

Yung Nation – Diabetic

Plump DJs – Gobstopper

Hasse de Moor & GLD – Work

Dombresky – Utopia (Born Dirty Remix)

Koreless – TT

Vince Staples – Big Time

A Tribe Called Quest – Solid Wall Of Sound

