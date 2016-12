Hace ya algunos años, en una reunión familiar, platicaba con un tío (Baby Boomer) que casi no frecuento. Durante la charla él me preguntó a qué me dedicaba (yo, Generación X), respondí al tiempo que le replicaba la misma pregunta. Al tratar de encontrar alguna coincidencia en nuestras profesiones me dijo: “Sobrino, casi no nos reunimos pero como familia “usémonos” para llevar a cabo algo en conjunto”.

Una respuesta muy lógica y una práctica de vida que llevan a cabo muchas familias del sector empresarial o religioso principalmente, en donde existe esa flexibilidad en cuanto al apoyo económico, técnico y sobre todo, de confianza en los negocios.

De 5 años para acá, debido a la crisis económica mundial, a la crisis mexicana generalizada en muchos sectores y a la inclusión de las nuevas generaciones de jóvenes recién egresados al sector laboral, los empleadores se están enfrentando a un grave problema al cual le están buscando solución.

La crisis económica está obligando a los dueños de las empresas a liquidar a muchos empleados, entre ellos personas mayores y a personal experimentado que representaba estabilidad en las compañías, esto a cambio de contratar jóvenes con poca experiencia y con sueldos más bajos (sin derecho a antigüedad y por ende, prestaciones). El resultado que han manifestado es tener ahorros económicos pero también gastos imprevistos por el costo de la curva de aprendizaje, carencia de responsabilidad, falta de liderazgos y de decisiones por la carencia de experiencia.

En otro de los casos, mayormente vivido en oficinas gubernamentales o en empresas dirigidas por Baby Boomers o Generación X, es que los sistemas de comunicación, las jerarquías, horarios laborales y otras costumbres laborales chocan con los empleados Millennials, generando climas organizacionales complicados, al grado de la renuncia de los que no están acostumbrados a una estabilidad laboral al costo que sea.

El reto de integrar a los Millennials a la vida laboral tiene que ver con el costumbrismo, con estructuras organizacionales obsoletas, con la fuerte barrera de aceptar a las nuevas generaciones y de adaptarse a nuevos modelos de negocio, etc., etc.

Mientras ellos privilegian en sus empleos el dinero, el participar en las decisiones y en tener tiempo libre, las generaciones que los anteceden están acostumbrados al full time.

“No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer”. Steve Jobs

De acuerdo a la Encuesta de Escasez de Talento 2016/2017, elaborada por la empresa reclutadora Manpower Group, el 40% de los empleadores tienen dificultad para cubrir posiciones. Entre las habilidades más difíciles de encontrar está la de operadores de maquinaria/producción, posición en donde mucha gente adulta o madura ya no tiene las habilidades físicas y la fuerza, pero en donde los jóvenes ya no quieren participar.

Otros factores de escasez reportados son: 24% por falta de experiencia, 20% porque buscan mayores salarios, 19% por falta de candidatos para un puesto, 14% por falta de habilidades técnicas y sólo el 8% por falta de habilidades profesionales.

Siendo que hoy en día en la mayoría de los trabajos están convergiendo las tres generaciones (Millennials entre los 20 y 30 años, Baby Boomers entre 50 y 60 años y Generación X de 30 y 40 años), es indispensable aplicar el “usémonos” para aprovechar las ventajas de cada generación como el liderazgo, la responsabilidad, la creatividad, adaptabilidad, dominio de las nuevas tecnologías, entre otras.

Ahí pa’ponerse las pilas.

Tomemos en cuenta que la población menor de 15 años representa el 27% del total de nuestra población, mientras que el grupo de 15 a 64 años, constituye el 65%. Los Millennials representan hoy una cuarta parte de la población en México y a mediano plazo se estima que esta cifra aumentará hasta en un 25% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

