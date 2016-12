No es desconocido que para captar la atención de tus consumidores, no sólo es necesario tener un producto excepcional, sino también es fundamental tener una marca y un mensaje único, que cautive y capture la atención de tus clientes en los primeros segundos de interacción con ella.

Es por ese mismo principio, que decidí iniciar esta historia con un título así: llamativo, contundente y que me ayude a capturar tu atención. Más adelante te compartiré la razón por la cual empecé de esta forma.

Desde que comencé a transportarme en bicicleta, me comprometí a seguir los lineamientos que marca el reglamento de tránsito de la Ciudad de México para bicicletas (si quieres saber más, puedes revisarlo en el Capítulo II del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México—shortcut, página 17) en el que se determinan todas las formas adecuadas para circular en las vías públicas de nuestra bella ciudad. De la misma forma, desde hace mucho tiempo, respeto los señalamientos, me detengo anticipadamente ante una posible luz roja para no estorbar el paso, respeto los límites de velocidad y hago lo que está a mi alcance para cuidar a los peatones y demás personas con las que comparto los espacios públicos.

No obstante, la historia en la calle es distinta: los peatones caminan y cruzan por donde les place; los ciclistas circulan en sentido contrario y sobre las aceras; se paran sobre las líneas de cruce peatonal; los conductores se paran sobre las ciclovías, se pasan los altos, circulan en sentido contrario, se quedan a la mitad de la calle porque “el alto los agarró a la mitad del cruce” y un sinnúmero de aberraciones relacionadas con la convivencia cívica.

Desde mi perspectiva, esta es simplemente una suma de cuatro factores: ignorancia, indiferencia, apatía y por último, la falta de sentido de pertenencia.

La primera es probablemente la más clara. Cuando desconoces cómo funciona un sistema, las probabilidades de que erres o participes de forma equivocada son altas. No es justificable cometer faltas porque ignoras cómo opera el sistema, pero es entendible que cometas errores derivados de esa falta de conciencia. La ignorancia tiene cura: curiosidad, intención y educación. Ese antídoto se lo administra uno mismo.

En segundo y tercer lugar están la indiferencia y la apatía. Estas son inherentes al individuo, ya que no dependen directamente del fallo de un sistema educativo, como es el caso de la ignorancia. Son resultado de la haraganería, la desidia, es la salida fácil, la irresponsable.

La fórmula más punzo-cortante es la combinación de la ignorancia, la indiferencia y la apatía, porque es la que elegimos poseer, de la que decidimos apropiarnos con la conciencia desierta, como cuando elegimos aprender algo, pasar nuestra vida al lado de una persona, tomar un trabajo o elegir una carrera de vida. Finalmente, es el fenómeno más común que limita el progreso de las sociedades modernas, donde el yo es más importante que el colectivo porque la miopía invade el intelecto de quienes la padecen y que tiene su origen en el cuarto factor que menciono: la falta de sentido de pertenencia.

Este elemento es probablemente el más nocivo de todos porque justo, no asimilar cómo nuestros actos inciden sobre el sistema, tiene como consecuencia actuar con indiferencia y apatía. Me explico: los sistemas funcionan a partir de la interacción conjunta de sus partes. Si una parte está descompuesta, el sistema no opera adecuadamente. Es como si el trinquete de tu reloj se atrofia, o la culata de tu automóvil se rompe, el sistema no funciona. Eso mismo pasa en un organismo, en la familia, en la sociedad, en el planeta, en el universo. Todos pertenecemos al mismo sistema y no reconocerlo, o peor aún, no ser consciente de ello, resulta en un fallo sistemático que se vuelve más complejo cuantas más partes no fluyen con armonía.

Ayer, regresaba a casa en mi bicicleta, circulaba sobre una calle, en la cual, un individuo circulaba sobre su bicicleta en sentido contrario, a quien le dije, de manera respetuosa, lo siguiente: “vienes en sentido contrario, hermano.”, a lo que recibí como respuesta un “¡te vale verga, cabrón!”. De la misma forma que he recibido otro tipo de respuestas como: “ahí pasas, no la armes de pedo.” o “es sólo un pedacito de calle” o simplemente, una omisión rotunda.

¿”¡Te vale verga, cabrón!”? ¡No! No me vale verga. Y la razón por la cual no me vale verga, es porque tus acciones me afectan y afectan a todos los demás ciclistas de la ciudad. Porque, por tus acciones irresponsables y arbitrarias me he ganado—junto con los demás ciclistas que nos apegamos a los reglamentos—la etiqueta de valemadrista, anárquico y pendejo; porque por tu ignorancia, indiferencia, apatía y falta de sentido de pertenencia, los conductores me agreden porque según ellos, a partir de tu comportamiento, todos somos unos imbéciles que circulan adueñándose de la ciudad de forma déspota. No me vale verga, porque somos un sistema que opera en la medida en que cada una de sus partes contribuye a su buen funcionamiento, y si tú, o cualquiera de sus partes no aporta para que las cosas se muevan de la manera correcta, entonces las contribuciones de los que sí tratamos de hacer las cosas bien, se ven eclipsadas y no prosperan. Así que como te lo dije ayer, hermano, vas en sentido contrario y tu comportamiento y proceder no me valen verga.

Ignorancia, indiferencia, apatía y falta de sentido de pertenencia: abatirlos es nuestra responsabilidad, como individuos que pertenecemos a una sociedad que no funciona correctamente sin la participación consciente de cada uno de los que la integramos. No, no me vale verga.