Madre , ¡perdona mi vida loca!

Es casi una ley de la vida que las primeras veces son siempre “especiales”. Pues bueno la primera vez que me tatué fue especial y no porque estaba en París, ni porque el súper guapo de Supakitch iba a marcarme de por vida (literal) sino porque no le dije nada a mi mamá. ¡Fui sin permiso!

Y es que no sé por qué nos puede valer todo y nos da igual lo que la gente piense o diga de lo que hacemos, pero cuando nuestra sagrada madre tiene y debe opinar sobre lo que hemos hecho, es una historia completamente diferente. Poco importa si tenemos 10, 25 o 45 años, el miedo a un chanclazo de mamá nunca se va.

Cuando tuve que decirle a mi madre que tenía un tatuaje, tenía más miedo que el mismo día que me hice el tatuaje y eso que se lo dije por skype. Me armé de valor, inspiré y expiré como 10 veces, me tomé un paracetamol, por aquello del dolor del tatuaje, y puse mi mejor cara, sonrisa de oreja a oreja. Llamé a mi mama y le dije: – madre, tenemos que hablar. Al final no lo tomó tan mal como había pensado y sólo me dijo una típica frase de mamá: – cuídate, no se te vaya a infectar.



Solo vivimos una vez, frase trillada pero muy cierta, y creo firmemente que sólo por el hecho de que sólo vivimos una vez debemos probar y hacer todo lo que queramos, aunque nuestra querida madre se enoje, vamos a tatuarnos, vamos a hacer locurillas que más vale pedir perdón que permiso.

