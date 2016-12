El 2016 fue un año difícil, un año en el que paso de ser una fecha a ser todo un sustantivo, un sujeto. “Él 2016 esto, él 2016 lo otro”. Vimos y sentimos la muerte de leyendas e ídolos, la muerte de gente que cambió la cultura pop a nivel mundial, desde David Bowie hasta Juan Gabriel. ¿Qué nos deben decir la muerte de estos ídolos musicales al oyente promedio, a la prensa y a los artistas de hoy día? Estas muertes nos dicen que el Siglo XX ya acabó; sí, fue un buen siglo importantísimo para las bases de nuestras canciones y discos actuales pero ya, se acabó. ¿Qué sigue entonces? Sigue buscar a esos nuevos ídolos, al siguiente David Bowie, al siguiente Cohen y a nuestro próximo JuanGa; ¿cómo los encontraremos? Escuchando música nueva. Por eso, he aquí los que consideramos los grandes discos de este año. Sí, está David Bowie y Leonard Cohen en la lista, pero ellos están porque nos dieron una gran despedida como músicos; pero el resto de la lista son artistas, relativamente, nuevos y recientes, entonces ya es momento de quitarnos el prejuicio de que la música actual es mala. Desde música experimental que juguetea con el Rap, hasta las suaves y dulces baladas de una de nuestras propuestas mexicanas favoritas: Mercedes Nasta. Entonces queda con ustedes los mejores discos del 2016.

25. Death Grips – Bottomless Pit.

Death Grips es un grupo muy complicado. No es para todos los oídos pero sin duda ha tenido una constante evolución en su música desde su mixtape Ex-Military. Y ahora, con Bottomless Pit, al parecer encontraron su sonido que mejor les queda: el Industrial con toques de Noise y Rock Californiano. Sin dejar atrás las violentas rimas de MC Ride.

24. BadBadNotGood – IV

Me he dado cuenta de un extraño fenómeno, en el que se cree que hay ciertos géneros musicales superiores a otros. El Jazz es una víctima que sufre de un “elitismo musical”; lo crean o no, hay gente que se cree superior por escuchar Jazz. Pero el cuarteto canadiense de BadBadNotGood llega en el momento indicado y traen un disco increíble que te hace bailar con sus melodías que van desde el Jazz, hasta cosas más experimentales como Hip Hop instrumental con toques de Jazz y que recuerdan la razón por la cual el Jazz nació: para bailar y celebrar. Tienen una canción con Samuel T. Herring (vocalista de Future Islands) que es simplemente hermosa, tanto la voz de Herring se presta para la música, como la música a la voz. Un ejemplo remarcable de como una banda debe funcionar y se adapta a cualquier sonido.

23. Parquet Courts – Human Perfomance

Parquet Courts están ahí recordándonos con sus rasposas guitarras y escandalosas percusiones que alguna vez en Nueva York hubo una sólida escena de Punk. Y con Human Perfomance lo demuestran con canciones que van desde sonidos muy New Wave, hasta canciones rebeldes que nos traen de vuelta esos conciertos en el CBGB´s.

22. Bat for Lashes – The Bride

Este es un álbum complicado. Es un disco conceptual y Bat for Lashes suena con una voz cansada, deprimida, rasposa, pero con esperanza. Un disco que nos cuenta la historia de una novia que abandona toda esperanza y huye tras enterarse que su futuro esposo murió en un accidente de auto. Disco lleno de catarsis y superaciones por parte de Bat for Lashes son los que hacen que este álbum sea digno de entrar en este top y en cualquier colección de discos.

21. Radiohead – A Moon Shaped Pool

Radiohead siempre trae sorpresas, y la de este año fue que por fin grabaran en estudio “True Love Waits”. El resto del disco podemos escuchar un Radiohead que experimenta con la electrónica y le queda muy bien. No sé porque se sorprendieron con la buena respuesta del público.

20. Swans – The Glowing Man

Por ahí decían que este es el último disco de Swans, unos decían que era su último disco en la etapa musical en la que se encuentran ahora (música que se va transformando a través de la atmosfera que crean al inicio de la canción y termina siendo una lluvia de ruido y caos), y otros dicen que este es literalmente el último material de la banda. Si es un final, sea el que sea, lo hicieron muy bien. Continuando a su aclamado To Be Kind, The Glowing Man trae de vuelta canciones que habíamos escuchado antes en su gira, como “Frankie M”, y las deja crecer de una manera muy natural y terminan siendo algo totalmente diferente a lo que esperábamos. A diferencia del To Be Kind, en este disco Swans juega más con sonidos Punk que Post-Rock.

19. Deftones – Gore

Este es el primer disco de Deftones en el que de verdad suenan como una banda y no como Chino Moreno y compañía. En Gore escuchamos a unos Deftones que juegan con pedales de guitarras, sintetizadores, con la voz de Chino Moreno y la llevan a tonos que no habíamos escuchado antes. A veces suenan a Hard Rock, pero también a veces suenan a Shoegaze, y eso habla de su madures como banda.

18. Phantogram – Three

La historia detrás de Three de Phantogram es muy triste. Nos encontramos con una Sarah Barthel devastada por la muerte de su hermana gracias a una fuerte depresión que la llevó al suicidio. Durante el álbum seguimos escuchando la voz seductora y dulce de Barthel, pero hay varios momentos durante la duración del disco en la que la escuchamos triste y devastada por la muerte. En canciones como “Destroyer” o “Answer” lo notamos. Pero Josh Carter, la otra mitad de Phantogram, llega como un gran apoyo para Barthel, haciendo que Phantogram se escuche como uno sólo y ya no sólo es Sarah Barthel la que representa a este dueto.

17. DIIV – Is the Is Are

Este segundo disco de DIIV nos trae sonidos que recuerdan mucho a bandas pioneras del Shoegaze como My Bloody Valentine o Slowdive, pero apegados a la vida y miedos de Zachary Cole Smith, líder de la banda. Es un disco muy personal e íntimo que van desde sus momentos de lucidez y felicidad, hasta sus momentos más bajos y personales.

16. Bleached – Welcome the Worms

Un disco, breve, sencillo, rápido, poderoso, lleno de energía y de Girl Power es lo que necesitamos en estos días tan complicados. Y Bleached nos lo entrega con su segundo álbum de estudio. A veces estas chicas recuerdan a No Doubt, o a los primeros años Joan Jett, e incluso a las Runaways.

15. YG – Still Brazy

Uno de los discos más políticos del año. YG describe a la perfección lo difícil que sigue siendo vivir en Compton, California; y lo difícil que se puede poner en el futuro con la campaña a la presidencia (la cual resultó ganadora) de Donald Trump. Se puede decir que YG fue el primero en decir abiertamente “Fuck Donald Trump!” y en unir a las dos pandillas más peligrosas de Compton y a hispanos para cantar al unísono este himno de Gangsta Rap. A veces suena a los primeros años de N.W.A y a los primeros discos como solista de Ice Cube, pero deja claro que Compton sigue siendo un lugar al que poner atención si de rap se trata.

14. Frank Ocean – Blonde

Bandas han nacido y bandas han muerto mientras esperábamos que Frank Ocean sacara por fin un nuevo disco. Y este 2016 por fin saco algo nuevo. Blonde es un disco maravilloso hecho para que se escuche con audífonos y mandes todo a volar y te encierres sólo con la voz de Ocean. Y si no nos había quedado claro, Frank Ocean no es un rapero; es un gran músico y, al parecer, el próximo gran productor.

13. Kendrick Lamar – untitled unmastered

Este disco es todo lo contrario al trabajo de este año de Kanye West. Y comparo a Kendrick Lamar con Kanye West porque sin duda alguna estos son los dos grandes raperos de nuestra época. Lamar nos entrega un disco sencillo de puras demos y canciones que no había sacado antes. Canciones que van desde los inicios del good kid, m.A.A.d city, hasta las maquetas de su obra maestra: To Pimp a Butterfly. Y a pesar de que son simples demos, Kendrick Lamar vuelve a mostrar su gran potencial como músico. Es un disco que se da totalmente a la improvisación y que nació como una obra de Jazz porque siempre improvisa, cambia y en el que descubres siempre algo nuevo. A veces Lamar incluso tienen conversaciones filosóficas consigo mismo o con Dios a través de sus rimas. Y eso que sólo son sus demos.

12. A Tribe Called Quest – We got it from Here… Thank you 4 your Service

Que buen momento para que A Tribe Called Quest vuelva a las andadas. En medio de un ambiente de caos, racismo y guerra, ATCQ vuelven con su Funk y Hip Hop con un mensaje esperanzador para todos sus seguidores. El disco también sirve como un homenaje al trabajo del reciente fallecido Phife Dawg, ahora ex miembro del grupo.

11. Leonard Cohen – You Want It Darker

Causo polémica que Leonard Cohen dijera que estaba listo para morir. Después se retractó de decir eso pero ¿de verdad mintió al decir que era mentira que dijera que estaba listo? Con You Want It Darker de verdad escuchamos a un Cohen más oscuro, pero también que parece que se despide de toda cosa que lo alegró durante su vida. Y como resultado nos da un disco igual de sincero que toda su música, pero que pasará a la historia como su carta de amor a la vida que estaba a punto de dejar.

10. Savages – Adore Life

Un disco que tuvo muchas dificultades para ser grabado, pero la espera valió la pena ya que este cuarteto de mujeres, encabezado por Jehnny Beth, regresó con un disco lleno de música Punk y Post-Punk. Una guitarra, un bajo, batería y la grave voz de Beth son suficientes para hacer sentir tu cabeza como si cientos de amplificadores estuvieran tocando a la vez. El mensaje de este disco es sencillo: el amor es la respuesta. Y nos recuerdan que el ser humano es lo más valioso, que debemos aprender a adorar a la vida.

9. Mercedes Nasta – Basalto

Una vez hablando con un amigo llegamos a la conclusión de que hay muy pocos discos conceptuales dentro de la música mexicana. Pero Mercedes Nasta, ex vocalista de Disco Ruido, trae bajo la manga uno de los mejores discos conceptuales del año. Podemos ver este disco desde un punto de vista narrativo en el cual nuestro personaje principal, en mi caso yo tomo al personaje principal como la misma Mercedes Nasta, tiene una catarsis que logra que se valore a sí misma. O podemos ver a este disco desde el ángulo musical y encontraremos un disco complejo gracias a la gran variedad de instrumentos que hay que son pocos comunes, o los complejos ritmos y melodías que hay en las nueve canciones del álbum. Es muy interesante los sonidos de Mercedes Nasta en solista porque es totalmente lo contrario a lo que esperaríamos de un ex miembro de Disco Ruido, quienes tocan música electrónica con toques de House y Dance. Para resumir, Mercedes Nasta en Basalto suena a una velada íntima con la persona que más quieres, suena a ese dulce momento en el que te sientes enamorado, pero también suena al dolor que tienes al ser abandonado, pero te recuperas y vuelves a ser alguien grande. El álbum está lleno de transformaciones, y por eso es un disco conceptual.

8. Little Jesus – Río Salvaje

En Río Salvaje, Little Jesus deja de ser la banda “indie” que te gustaba porque era desconocido y sonaban a cualquier otra banda de la escena (claro, con algunos highlights que valen mucho la pena), y se convirtieron en la GRAN banda mexicana que tanto hemos esperado. Con este disco no dudo que en cualquier momento los veamos siendo los nombres grandes en festivales mexicanos. En este álbum agarraron sonidos de géneros como el Funk, Música Disco, Lo-Fi y los juntaron con su sonido que los distinguía desde antes y dieron como resultado la gran promesa de la música mexicana.

7. Blood Orange – Freetown Sound

Blood Orange agarró para el Freetown Sound el ritmo pegajoso y bailable de Michael Jackson de sus primeros años, y lo juntó con las letras activistas y rebeldes del Michael Jackson de los finales de los noventas y principios de los dos miles. Dev Hynes, conocido como Blood Orange, avanzó significativamente en este disco como músico y letrista. Agarró poesía afroamericana y la fusionó con su ritmo bailable. También contó con el apoyo de grandes artistas femeninas como Empress Of dándole al disco un toque femenino impresionante y dejando, finalmente, un mensaje de unión.

6. Anderson .Paak – Malibu

Si fusionamos el G-Funk de Dr. Dre con el Funk de George Clinton tenemos de resultado este gran disco de Anderson .Paak, un disco que te hace mover la cabeza y pies al ritmo de los breaks de la batería y del bajo mientras .Paak te avienta una lírica llena de concientización de los problemas raciales actuales y que te dice que debemos celebrar el ahora y creer en nosotros.

5. Danny Brown – Atrocity Exhibition

Danny Brown te da un viaje por su cabeza en Atrocity Exhibition. Conoces sus miedos, alegrías y te cuenta de una manera muy personal lo que cree y lo que lo devasta y lo trae al borde de la locura. Si la mecánica de la narrativa del disco no nos es suficiente, la producción del disco es increíble; Brown nos demuestra que está listo para experimentar e intentar crear nuevas cosas. A veces suena a Industrial (“Ain´t it Funny”), otras veces al clásico rap de la costa oeste (“Really Doe”), e incluso suena a un Rock decadente que puedes encontrar en un bar de “mala muerte” (“Downward Spiral”). Brown está listo para experimentar con su música y su cabeza es una caja llena de sonidos.

4. David Bowie – Blackstar

El misticismo que rodea a este disco es increíble. El disco salió a tres días de que muriera Bowie. Los videos musicales previos al lanzamiento parecían que indicaban la inminente muerte del hombre de las estrellas; y después de su muerte se encontraban sorpresas en el diseño del álbum. Pero fuera de todo este misterio que hacen a David Bowie una persona tan especial y sorprendente, tenemos la última prueba de que David Bowie era uno de los músicos más talentosos de nuestra época. Hizo una gran elección al incorporar a una banda que le da toques Jazz al disco, y que te hace imaginarte absolutamente todas las canciones en blanco y negro, le da una atmosfera como de Cine Noir. Pero también el disco nos muestra a un David Bowie que estaba sufriendo tanto físicamente por el cáncer, como internamente por todo lo que traía cargando acumulado durante toda su carrera. No sé si Bowie se fue en “paz”, pero estoy seguro que se fue como seguramente hubiera querido: dejando hasta su última esencia en cada nota del álbum y en cada rincón de su estudio.

3. Angel Olsen – My Woman

Angel Olsen nos trae un disco cargado de catarsis dentro de ella, guitarras secas y distorsionadas, y géneros que van desde el Jazz y blues, hasta el Garage. Con My Woman, Olsen nos muestra su potencial para mostrar sinceridad y pasión a través de sus instrumentos, por ejemplo, en la canción “Sister” al final hay un breve sólo de guitarra, en este hay un momento en que la guitarra sale de tono, pero como escucha esto no nos importa porque le da al Aura del sólo, y de la canción, una sinceridad que parece que eso fue algo con propósito, o que el error fue parte de una catarsis que sufrió Olsen durante la grabación del sólo. A pesar de que hay varias catarsis durante el disco no considero a éste uno conceptual, ¿por qué? Porque no hay un tema central, lo veo más como si Olsen se sentara con nosotros y empezara a platicarnos de su vida; no nos deja a hablar a nosotros (esto lo sentimos con la fuerza de su discurso musical) pero ella empieza a darse cuenta de diferentes aspectos de su vida gracias a su discurso lírico.

2. Kanye West – The Life of Pablo

Dejando a un lado las polémicas del disco (cambio de título, Taylor Swift, TIDAL, cambios en el disco después de su lanzamiento, etc.) tenemos un álbum de Rap, Gospel y Hip Hop de la Costa Este excelente. Nos encontramos con un Kanye West que se enfrenta a sí mismo, un Kanye West que admite sus errores que ha tenido con los que más quiere y que intenta arreglar con lo que más disfruta hacer: producir y componer música. Escuchamos a un West muy diferente al de su álbum pasado: Yeezus. No es un Kanye West que se cree prepotente y no es un Kanye West ególatra, es un ser humano que también se cansa y siente, que teme y que vive por su familia. Y ante estas veinte canciones nos encontramos frente a un simple y desnudo ser humano. Y dejando a un lado la temática y lírica del disco también nos encontramos con un Kanye West que demuestra que es el, tal vez, más importante productor de nuestra época actual.

1. ANOHNI – HOPELESSNESS

ANOHNI, ella se lleva el número uno de esta lista del año por el hecho de haber hecho el disco más actual y más importante de todos. Un disco que nos hace preocuparnos sobre el calentamiento global, situación de migrantes, violaciones a los derechos y que nos hace cuestionarnos cuál es el papel del ser humano frente tanto caos que nosotros hemos provocado. El título del disco, HOPELESSNESS (“desesperanza” por su traducción), nos pinta un paisaje caótico que se complementa con el discurso lírico, pero el discurso musical que crea con sus sintetizadores y percusiones eléctricas, que a veces suenan a Synth Pop y a Dance, te dicen lo contrario: hay esperanza todavía. Esta esperanza sonora se te contagia y te hace bailar. Entonces tenemos un gran disco con un fuerte mensaje y crítica, y con ritmos que te hacen sacudir los pies en la pista de baile.

