El jardín del Dr. Fresco.

Desde hace unos cuantos meses he seguido de cerca a “The Garden Review“, un sitio que se encarga de sacar ideas ocultas del imaginario de sus escritores, la dinámica es la siguiente: Mandas un texto, Dr. Fresco lo revisa y crea un sitio web de acuerdo a lo que entendió.

Decidí hacer una entrevista con el Doctor ya que siempre me ha parecido interesante la manera en que ve las cosas, lo conozco desde prepa y es un tipo simpático con un peinado extravagante que tiene ideas valiosas para aportar, como no quería limitar sus palabras le pedí que me escribiera tres cosas:

¿Qué es “The Garden Review“?

¿Por qué lo hiciste?

¿Tus tres páginas favoritas de “The Garden Review“?

Les dejo el mail con la respuesta sin ningún tipo de edición.

Carnal te mando lo que me pedias, no se si me extendí mucho hehe paro bueno:

El Garden Review es en escencia mi reacción a estar profundamente aburrido con mi profesión. Soy programador por que la web desde chico me maravilló. Lo sigue haciendo pero de chico pensaba que podía llegar a ser algo mucha más cabrón que lo que tenemos ahora.

Cuando llegué a trabajar me enteré de que nadie quería algo espectacular, tenia que hacer la misma pinche página aburrida una y otra vez, que funcionara en celulares, que se conectara con facebook u otra de esas chingaderas, a marchas forzadas, nunca decidiendo un ápice de la página y todo ese trabajo siempre resultaba ser para algo totalmente irrelevante como una campaña de un ron o un flyer de burger king.

Como me aburría, en mis tiempos libres empecé a hacer páginas nomas pa hacer reir a la gente cómo esta: http://docfresco.com/ NINJA/ y eso se convirtió en un pasatiempo. Me hechaba un toque y me ponia a hacer una página en la noche.

En algún momento decidí que la pasaba muy bien haciendo dichas páginas y que debería de haber alguna forma de que alguien me pagara por hacerlas. Eso nunca sucedió pero al intentarlo me junté con banda artista (de video, editoras,fotógrafos y bailarines) y les gustó lo que hacía así que hicimos the garden review.

Los textos que le pido a la gente son como bases para una página. Yo soy de la idea de que se puede comunicar cualquier cosa en la web, no importa que tan complicada sea, y que de hecho es un medio increíble para ello puesto que es un collage de cualquier medio virtual, el hecho de que sea una hueva ahorita es solo porque no lo hemos aprendido a usar.

Entonces el texto es un reto, en cada página debo tratar de comunicar la misma sensación que da el texto, algunas veces sale bien otras no. El texto es anónimo simplemente para que haya diversidad, la gente no se atreve a mandarte cosas que consideren demasiado cursis o reveladoras o chafas o warever. Solo te darían esos textos si les prometes que no le vas a decir a nadie que ellos lo mandaron. Además la verdad es que si me da mucha curiosidad saber que escribe la gente que conozco, todos escribimos por la misma razón por la que todos bailamos cuando pensamos que no nos ven haha.

Te mando también otra entrevista de hace como un año http://www.cea-bea.com/ gabriel-martn-uribe-bravo/

Mis páginas favoritas son:

1- http://thegardenreview.net/ doc/obituario/ Este me gusta porque Carlos (la persona que según se murió) es mi carnal de toda la vida y cuando le propuse la idea le pareció genial, la banda se puso super loca diciéndonos que era una broma de pésimo gusto pero nosotros la pasamos genial. Ademas aunque sea híper cursi, ese guey un dia si se preguntó que diría la gente de él en su funeral y pues este es como un regalo mio, lo que le diría yo en su funeral.

2- http://thegardenreview.net/ chango/ Esta me gusta un montón por el texto y por el que me lo dio. El autor es un taxista que cuando me subí empece a ver la sombra de algo cómo gusanos, voltié y vi que eran letras, el guey había escrito con esa goma blanca un chingo de cosas en su vidrio de atrás. Le pregunté que era eso, pensé que era algo de “liberen al compañero tal” o “viva el sindicato tal” pero no, era ese texto, le di mi mail y el guey se tomó la molestia de mandarmelo. Cuando le pregunté porque chingados hacía eso me dijo asi bien fresco que porque lo habia escrito y creia que estaba chido y se le ocurrió que ahí la gente si lo leeria. A mi el texto me encanta sobre todo la frase de “es mentirosa y le exita el billete, tensa su mano y su acelerador”.

3- http://thegardenreview.net/ play/ Este me gusta simplemente porque me divierte, el texto me parece lo que escribirias un dia en el super que estas aburrido, simplemente para jugar. De la misma forma la página intenta simplemente jugar. Es verdad que hay una chica buenísima saltando la cuerda en pelotas pero bueno, para mi es un recordatorio de que hice esto pa jugar. Y que a veces no es más complicado que poner una buena canción y una morra saltando la cuerda, nada complicado.

Pasala suave dude!!

PD. hay que armar una posada la neta

Gabo

