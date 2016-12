¿Te imaginas haber conocido a tus padres cuando eran jóvenes? Seguro eso ha pasado por su mente y deben haber visualizado como hubiera sido ir de antro, fiestas, viajes, con sus padres antes de ser esos adultos responsables y con la dura labor de criar a un ser vivo como tú para que no ande leyendo blogs como este todo el tiempo y sea una persona de bien.

Danielle Delph en su serie If I Had Known My Mother Back Then, se photoshopea para estar dentro de las fotos de la juventud de su madre y emular como hubiera sido si ellas se hubieran conocido en ese entonces.

Danielle Delph’s website

via [Laughing Squid]

¿Qué tienes que decirnos?

