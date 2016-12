Nos pidieron que escribiéramos una nota para ADT, en ese momento me puse a pensar en varios temas y me llegó uno de inmediato, los asaltos de mis amigos y conocidos es así que todo empezó con un simple pensamiento “Estoy harto de los robos en mi ciudad”.

Una amiga que vivía en la Escandón casi llegando a la Condesa consiguió un departamento súper barato, la verdad es que no se veía bien por afuera pero después de que lo adornó era un sitio muy agradable, ella vivía con un curioso Pug negro de nombre Taco y el día que lo decide llevar al trabajo regresa sube las escaleras como de costumbre abre y ¡MOCOS! Ya no había televisión, computadora, bicicleta y todos esos objetos por los que los diseñadores, creativos, publicistas dejan su vida, ella muy angustiada lloró y no pudo hacer nada.

Después al comentar con un amigo que iba a escribir está nota me decía que en Condesa hubo un famoso cowork al cual se metieron y robaron el equipo de todas las personas que rentaban el espacio lo que les costó mucha reputación y más años de esfuerzo, por lo mismo me pidió que no difundiera su nombre y no diera detalles porque fue una situación lamentable ¡Mierda!

Por último me subí a un Uber la semana pasada le conté lo que estaba haciendo al conductor y le dije ¿Se han metido alguna vez a tu casa? Él contestó la verdad es que no, me sentía extraño ya que estaba buscando una historia es así que fui a jugar Playstation a casa de un amigo le hable de la nota y me dijo a mí me asaltaron hace un mes, al parecer los cuidadores de mi edificio tenían las llaves de mi departamento y me robaron un reloj y un par de artículos de electrónica, estamos a punto de demandarlos y ver si así confiesan.

Fue triste la experiencia pero me hizo preguntarme ¿Qué podrían haber cambiado?

Yo creo que nada porque siempre que suceden cosas así ya no podemos hacer nada pero si podemos prevenir varias cosas y creo que la mayoría de las personas no lo sabemos. Les dejo el servicio de automatización ADT Smart Security, el cual incluye una App que a tal vez a más de uno les conviene.

Activa y desactiva el sistema de alarma desde tu móvil

Captura de imágenes cada vez que se active el sensor de movimiento con cámara

Notificaciones vía correo cada vez que se activa y desactiva el sistema

Manda un correo con imágenes a tu móvil cuando se activa el sensor de movimiento con cámara directo a tu mail.

Te avisa cuando tiene la batería baja

Puedes ver cámaras en tiempo real estés donde estés

También controla algunos aparatos eléctricos como una “smart home”

Controla las luces de tu casa desde cualquier parte de mundo

Abre las puertas desde donde estés

Etc.

Esto es sólo el inicio de una lista de nuevas características que ADT está apostando en el mundo de internet of things y la seguridad en casa.

