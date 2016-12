La segunda invitada del Diplomado Visión Liquida que se impartirá en la Fundacion Pedro Meyer es la artista norteamericana Naomi Uman, su conferencia magistral se llevara acabo el 4 de marzo del 2017, no te lo pierdas y participa en el Diplomado Visón Liquida!!

Conoce mas de esta artista en el artículo del festival Xcèntric :

Sin embargo el extrañamiento se desvanece con el testimonio de Videodiary. En éste vemos, por un lado, de más cerca a aquellos con quien Naomi convivía en la primera cinta y que aparecían como rostros sin identidad; ahora sabemos si la amaron, si la tildaron de criminal, si la despreciaron o simplemente la trataron con escepticismo; por otro lado, la cineasta cuestiona ante la cámara lo que en Unnamed Film latía en imágenes de duda. El plano de los pies de la cineasta con el que empieza y termina cada plano-secuencia, indicando que no hay corte, que no hay nada que esconder, o el disfraz de hombre con el que se viste Naomi para no ser reconocida entre los judíos y poder entrar a la sinagoga. Son dos metáforas que ejemplifican el reto al que la cineasta se somete: una entrega sincera a aquello que sus ojos ven, pero donde su mirada es negada. (Lo explica en la mejor secuencia del filme cuando, ante la incomprensión por ver que los ucranianos no pueden entender otro modo de pensar, deja la cámara a la altura de sus pies para explicar lo que ha sentido).

