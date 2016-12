Por David Casarrubias

Kicks, snare´s, hi hats, bajos análogos, sintéticos y muy profundos, vocoders y samples con voces sensuales y ochenteras, son la perfecta combinación para crear melodías de Techno, si bien sabemos, que en los últimos 10 años, la música electrónica en la escena underground, ha trascendido fronteras, gracias a los nuevos medios, incrementado el número de seguidores en un 70%, no hay mejor muestra de ello que el Festival BPM, dicho festival, es reconocido en todo el mundo por tener a los mejores exponentes del House & Techno, sin duda es el festival más importante de música electrónica en México, por más de 9 años conquistado el corazón de mexicanos y extranjeros, este festival es anual y consta de diez días y 10 noches, sus fundadores; Craig Pettigrew y Philip Pulitano, y es celebrado en el caribe mexicano(Playa Del Carmen, Quintana Roo, México). Este año celebra su décimo aniversario y nos tienen preparadas muchas sorpresas, The BPM Festival, está anunciando una nueva serie de eventos pre-party llamados ‘Vamos A La Playa’. Durante el mes de diciembre y principios de 2017, ya se ha revelado el nombre de casi todos los artistas del Line-Up, BPM tendrá inicio el día 6 de enero y finaliza el día 15 de enero del 2017, Desde el 1 de junio del año en curso salieron a la venta los pases super early bird para los 10 días del festival, puedes encontrar toda la información de las locaciones, costos, horarios, etc , en la página del festival. En este mismo mes de junio, Handlebar Films y la revista MIXMAG lanzaron el tráiler del documental titulado ‘Dancing in Paradise¨.

Se estima que este año BPM espera recibir más de 80,000 asistentes, Algo que hay que tomar mucho en cuenta son las recomendaciones del BPM, el llamado, “Amigo Code” gracias a todo esto BPM ha sido considerado “Mejor Evento Musical” en los International Dance Music Award – IDMA, ser nominado por primera vez como “Festival del Año” en Electronic Music Awards & Foundation, además de ganar como “Mejor Festival” en los EMPO Awards del 2015 y con una nominación en 2016. En este 2016, The BPM Festival continuó alcanzando nuevos niveles, acogiendo la profunda naturaleza mística de la antigua civilización Maya para sumar a su programación el evento de autor Ya’ah Muul, ‘un festival dentro de otro festival’ que presentó una serie de exquisitas aventuras en su nueva sede en la selva con múltiples escenarios y talento estelar. Mantente conectado para el regreso de Ya’ah Muul con un giro fresco en 2017, The BPM Festival 2017 se enorgullece en anunciar más de 80 presentaciones y 460 artistas para su décima edición en Playa del Carmen, México, del 6 al 15 de enero del 2017. Las presentaciones incluyen a los sellos de fiestas más buscados en el mundo, las disqueras más respetadas y los eventos de autor más exclusivos. Año tras año, The BPM Festival continúa acertando como la máxima experiencia de festival para seguidores de la música dance underground, profesionales de la industria y artistas de todo el mundo.

Con la introducción de un nuevo evento de autor en esta edición 2017, The BPM Festival presenta Solamente con The Martinez Brothers el 11 de enero del 2017. The Martinez Brothers llevarán a sus fans por un viaje musical de principio a fin para recordar el arte de ser un DJ, como cuando los artistas se presentaban con sets maratónicos. Este primer evento anual llamado Solamente, presentará al dúo originario de Nueva York como el único artista de la noche, para darles la oportunidad de demostrar su maestría real en el estilo de ser DJ y programación musical en las tornamesas durante un set de 8+ horas.

“Desde su fundación en 2008, BPM ha crecido y se ha consolidado como un festival de música destino para competir con la escena de verano en la isla mediterránea de Ibiza” – Fest300

“The BPM Festival es una legendaria colección de fiestas en las hermosas costas de Playa del Carmen, México” – Mixmag

“Durante la última década, The BPM Festival ha crecido de ser una escapada poco conocida para la industria, hasta convertirse en un importante eslabón en el circuito de música dance internacional, con la fuerza para jalar un calendario completo de eventos detrás” – THUMP BPM 2016 ARTIST QUOTES

“… no es solo un festival, son unas vacaciones. La industria está aquí. El hecho de que sea tan divertido, se transmite en las fiestas y eso es lo que lo convierte en un enorme éxito” – Mark Knight

“Para mí, BPM significa música de calidad. No hay EDM, ni nada de eso, solo son un montón de buenos DJs. Es un sorprendente lineup con varios cientos de nombres y cosas buenas” – Adam Beyer

“BPM está firmemente establecido en lo que yo casi llamaría “la ruta del techno tourist” – Pete Tong

“Nosotros tocamos en varios festivales alrededor del mundo y no hay muchos con una mejor vibra. México rocks! y todas las fiestas tienen una buena onda, yo planearía mi año alrededor de esto” – Tom Howie of Bob Moses

“La escena electrónica está en explosión, las personas escuchan las noticias y está resonando en todo el mundo. La gente quiere experimentar esto” – Nicole Moudaber

