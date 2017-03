10 películas de cine erótico independiente para el “Netflix and Chill”

558 SHARES Share Tweet











Clásico que quieres plan de “Netflix and Chill” pero caes en clichés de las mismas películas aburridas. Esta lista te pondrá como un master del cine erótico y además que las guardarás en tus favoritas.

1.Kabbom, Gregg Araki (2010)

Escrita y dirigida por Gregg Araki (Mysterious Skin, Nowhere, Splendor) y ganadora de la “Queer Palm” en Cannes, categoría que galardona a la mejor película de cine lésbico-gay. Kaboom combina una teen movie clásica americana con la ciencia ficción y la comedia, y trata sobre Smith, un sexualmente no identificado chico de 18 años que sufre de bizarros sueños que va experimentando gradualmente en la vida real, el cuál se enfrenta al mundo universitario de primer año –los llamados “freshman”– y sus desventuras.

2. Las Edades de Lulú, Bigas Luna (1990)

Y si de directores de cine independiente hablamos, Bigas Luna (Jamón Jamón, Bámbola, La Teta y la Luna) es un imprescindible. Basada en el libro con el mismo nombre de Almudena Grandes, Las Edades de Lulú narra la vida de Lulú y su fijación por Pablo, un amigo de la familia de quien se enamora a una temprana edad. Una fijación que sigue a través de los años y que rinde fruto en un futuro reencuentro, mediante el transgresor comportamiento sexual de Lulú.

3. Dirty Diaries (2009)

Dirty Diaries es un interesantísimo experimento encabezado por Mia Engerberg que consta de 13 cortometrajes porno de tinte feminista, con la visión de 13 directoras provenientes de Suecia. La realización de estos cortometrajes está basada en un manifiesto de diez puntos, de los cuales enlisto algunos: “Fight for your right to be horny/ Pelea por tu derecho de estar caliente”, “A good girl is a bad girl/ Una buena mujer es una mala mujer”, “As nasty as we wanna be/ Tan sucias como queramos ser”, “Do it yourself/ Hazlo tú mismo”.

4. 9 Songs, Michael Winterbottom (2004)

El director y documentalista Michael Winterbottom (24 Hour Party People, Code 46, The Shock Doctrine) también experimenta en 9 Songs, ya que la película no cuenta con un guión, el director dio total libertad a sus dos protagonistas de improvisar los diálogos, en una suerte de festín sexual aderezado con 9 conciertos que transcurren en la película que a penas rebasa la hora de duración. 9 encuentros sexuales entre Matt y su novia Lisa que se intercalan con conciertos de: Franz Ferdinand, Elbow, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Primal Scream, Black Rebel Motorcycle Club, The Von Bondies y Michale Nyman.

5. Diario de una Ninfómana, Cristian Molina (2008)

Película basada en la autobiografía de Valerie Tasso. Un diario que narra la vida de Val y su curiosidad sexual, la cuál se convierte en una adicción, misma que la lleva a situaciones extremas como la prostitución y las relaciones enfermizas.

6. Shame, Steve McQueen (2011)

Segunda película del director británico, quien carga el peso del nombre de un gran actor, pero que con sus trabajos está haciéndose notar como Steve McQueen, EL director. Una historia que vaga por el lado oscuro de Brandon Sullivan (interpretado por el gran actor Michael Fassbender) y su adicción al sexo. Lo intenta todo, desde su colección de pornografía, encuentros casuales, prostitutas y hasta visitar lugares para encuentros homosexuales. Su vida da un giro inesperado al aparecer su hermana, quien acude a el para pedirle consejos con su relación. La presencia de su hermana hace mella en él, y decide poner todo en orden, tratando de llevar una vida normal, sin su adicción sexual.

7. Secretary, Steven Shainberg (2002)

Película que ya había citado en un top de cine y parafilias, de una carga erótica descomunal, bizarra y llena de filias extrañas. Una impecable actuación de James Spader y Maggie Gyllenhaal, y una película que anduvo rolando por los festivales más importantes de cine en el mundo. Un must see del cine erótico.

8. The Dreamers, Bernardo Bertolucci (2003)

Una obra maestra, de cine que habla de cine. Una historia que relata sucesos en 1968 con Matthew, un estudiante americano que llega a Francia de intercambio. El fanatismo de Matthew por el cine, lo lleva a conocer a dos hermanos (de relación co dependiente e incestuosa) también cinéfilos con los que se relaciona de una manera muy particular y con los que pasa el tiempo recreando escenas de sus películas favoritas. Bertolucci 100%, con grandes actuaciones de Michael Pitt y la hermosísima Eva Green.

9. Sleeping Beauty, Julia Leigh (2011)

Hipnótica y poderosa visualmente, con una gran actuación de Emily Browning. Sleeping Beaty relata la historia de Lucy, una estudiante universitaria que se ve en la necesidad de entrarle a todo tipo de trabajos. En ésta búsqueda, Julia decide emprender un trabajo muy particular en un refinado prostíbulo; con la premisa de no ser penetrada, acepta trabajar como “bella durmiente” un trabajo de sumisión donde el cliente puede hacer lo que sea, mientras ella duerme sedada y al día siguiente no recordar nada del encuentro.

10. Crash – David Cronenberg (1996)

El extraño mundo de Cronenberg (Naked Lunch, eXistenZ, The Fly) aborda el tema de las filias sexuales, con éste relato sin igual basado en el libro con el mismo nombre de J. G. Ballard y que relata la particular historia de un grupo de personas que consigue excitación sexual a través de accidentes de coches. Una bizarra historia, cargada de un raro contenido erótico, que sin duda debes ver.

